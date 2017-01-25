Биатлон в России и мире

Александр Логинов и Ирина Старых провели свои лучшие гонки после дисквалификации, выиграв индивидуалку на чемпионате Европы. Обоих необходимо включить в обойму главной сборной. Такой стрельбы они в этом году еще не показывали: у Логинова — единственный неточный выстрел из двадцати, у Старых — абсолютная меткость. Дорога, что называется, ложка к обеду: в российских эстафетах перед чемпионатом мира, как специально, открыты вакансии. Приставишь их, образца гонки на чемпионате Европы, мысленно в наши...

Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак поделился с «СЭ» своим мнением относительно петиции спортсменов в IBU об ужесточении антидопинговых правил и рассказал, что надеется на оправдание сдавшей положительный тест на мельдоний биатлонистки Ольги Абрамовой. — Одиннадцать биатлонистов и один тренер сборной Украины поставили свои подписи под петицией об ужесточении антидопинговых правил, которую спортсмены направили в IBU. Какова ваша позиция на этот счет? Действительно ли нужно увеличить...

Сегодня, 25 января, в Дужниках Здрой (Польша) стартовал чемпионат Европы по биатлону-2017. Россиянка Ирина Старых с точной стрельбой победила в индивидуальной гонке на 15 км, опередив на минуту и три секунды свою соотечественницу Светлану Слепцову и на минуту и пять секунд — бронзового призёра сегодняшней гонки украинку Анастасию Меркушину. Слепцова и Меркушина допустили по одной ошибке на огневых рубежах. Чемпионат Европы по биатлону-2017. Дужники Здрой (Польша), 25 января Женщины. Индивидуальная...

Сегодня, 25 января, в Дужниках Здрой (Польша) стартовал чемпионат Европы по биатлону. Россиянин Александр Логинов победил в индивидуальной гонке на 20 км, опередив на 11 секунд болгарина Красимира Анева, на 53,6 — бронзового призёра соотечественника Алексея Слепова. При этом Логинов допустил один промах, а Анев и Слепов стреляли точно. Чемпионат Европы по биатлону-2017. Дужники Здрой (Польша), 25 января Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км, четыре огневых рубежа 1. Александр Логинов (Россия) ...

В среду россияне Александр Логинов и Ирина Старых, недавно отбывшие дисквалификации за допинговые нарушения, стали героями первого дня чемпионата Европы. В польском городе Дужники-Здрой наши спортсмены выиграли индивидуальные гонки. Но этого бы триумфа не произошло, если Международный союз биатлонистов (IBU) принял бы правила, на которых сейчас настаивают антидопинговые активисты. В распоряжении «СЭ» оказался полный текст петиции об ужесточении борьбы с запрещенными веществами, которые подписали...