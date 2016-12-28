Биатлон в России и мире

Поздравление от Марины Алексеевны Дорогие мои друзья и пользователи РБ! Ну, вот и промчался еще один год. У каждого он прошел по разному, многое пришлось пережить. Не будем расстраиваться, ведь на смену ему идет Новый год. Искренне поздравляю Вас с наступающим Новым годом! Хочется всем пожелать, чтобы в 2017 году с нами произошло то самое чудо, о котором мы все так мечтаем! И хоть у каждого оно свое, но оно обязательно самое необходимое и самое важное! Желаю, чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы...

Уважаемые болельщики, читатели и посетители сайта, ВАЖНОЕ обращение к Вам! Нашему сайту 3 ноября исполнилось 13 лет, он уже многие годы один из самых популярных сайтов тематики «биатлон» в России, но есть серьезные моменты, где мы существенно отстаем. Главный из них — это социальные сети! Стыдно признаться, но у сайта с более 43.000 зарегистрированных пользователей в нашей официальной соц.странице ВКонтакте всего 2,5 тыс. человек, в Facebook и Одноклассниках вообще меньше пятисот, про другие я вообще...

Хо! Зима стучит в окошко. Оливье пестрит горошком. Под отчёт сдана винтовка. “Тур де ски” идёт. Есть ёлка. Разодетая, в углу. Новый год! Кукареку! И вновь приветствую всех явных и скрытых почитателей биатлона. Не секрет, что подходит к завершению старый год и новый готов вступить во владения. Самое время завершать отчёты, закупать продукты, печь козули, наводить марафет и подводить итоги, в том числе и итоги юмористического интерактива “Каков улов?”. Позвольте поблагодарить...

По вопросам и мнениям, озвученным к предыдущему посту, чувствую необходимость сделать несколько ремарок перед тем, как составить хоть какое-то обоснованное мнение (а необоснованные уж точно не стану выносить в паблик) по поводу отстранения паралимпийской сборной, если это вообще нужно делать. 1. До сего момента мне были интересны только факты, касающиеся биатлона. Поэтому за период между публикацией второй части доклада Макларена и «роковым 22 декабря» я нагуглила и просмотрела все документы, до...

Зачитана вторая часть пресловутого доклада Ричарда Макларена, и новый, резко полярный, ажиотаж в российских и зарубежных СМИ. Те, кого сенсации кормят, сильно взбодрились. Снова ломаются копья и в ходу вопросы: кто виноват, и что делать? У ажиотажа есть плюс. Всё больше и больше людей приходят к пониманию: против России по всем фронтам ведётся вероломная, формально необъявленная война. Война горячая (с помощью международного терроризма), война политическая, информационная, экономическая, дипломатическая...

Сегодня на испокоме IBU решается вопрос принадлежности росбиатлона к этой Международной организации. Хотелось бы разобраться и понять кто в этом виноват. Вариант №1. Виновата ВАДА Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА, WorldAnti-DopingAgency — независимая организация, осуществляющая координацию борьбы с применением допинга в спорте, созданная при поддержке Международного олимпийского комитета (МОК). Так вот, ВАДА только берёт пробы спортсменов для проверки на допинг и, в случае положительного...

Я очень люблю биатлон, поэтому, конечно же, претензии ВАДА в адрес нашей страны не оставили меня равнодушной. К сожалению в средствах массовой информации по этому поводу много противоречивой информации и поэтому как юрист, (оговорюсь, что я не работаю в сфере спорта), я решила изучить кто, за что и в каком порядке может привлекать к ответственности спортсменов и спортивные федерации при нарушении антидопинговых правил. Этот блог не претендует на полноту и всесторонность, кроме того, на какие-то вопросы...