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Биатлон (biathlon)

Биатлон в России и мире

 
  Новости биатлона  / + добавить новость
Анна Фролина: «Не хочу жить с ощущением, что меня сломали»
  • 05.02.2017
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Анна Фролина: «Не хочу жить с ощущением, что меня сломали»
Ее спортивная карьера в российской сборной была не слишком продолжительной, но запоминающейся: потрясающе красивая победа в гонке преследования в 2009-м в Антерсельве и почти сразу после этого — золото чемпионата мира в невероятно драматичной по сюжету эстафете Пхенчхана, где Анна тогда еще Булыгина довела до инфаркта всю страну своей стрельбой на «стойке». Еще более драматичными стали для спортсменки Олимпийские игры в Ванкувере, где она не попала в эстафетный состав. Последнее наше интервью со...
Сборная России выиграла смешанную эстафету на Универсиаде в Алма-Ате
  • 05.02.2017
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Сборная России выиграла смешанную эстафету на Универсиаде в Алма-Ате
Российские биатлонисты завоевали третью золотую медаль на Всемирной Универсиаде в Алма-Ате. В упорном противостоянии с хозяевами соревнований российский квартет в составе Ларисы Куклиной, Ольги Шестериковой, Семёна Сучилова и Сергея Корастылёва взял верх на последнем этапе. Всемирная Универсиада-2017. Алма-Ата (Казахстан), 5 февраля Смешанная эстафета 2×6+2×7,5 км 1. Россия (Куклина, Шестерикова, Сучилов, Корастылёв) — 1:14.37,8 (0+6) 2. Казахстан +30,6 (1+9) 3. Украина +2.32,6 ...
Тимур Махамбетов – бронзовый призёр в пасьюте на 6 этапе Кубка IBU в Словакии
  • 04.02.2017
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Тимур Махамбетов – бронзовый призёр в пасьюте на 6 этапе Кубка IBU в Словакии
Сегодня, 4 февраля, в словацком Брезно-Осрбли завершился шестой этап Кубка IBU по биатлону. В пасьюте на 12,5 км два первых места заняли норвежцы: победил Кристофер Шелвик, опередив Тарьея Бё на 14,5 секунды. Бронзовым призером стал россиянин Тимур Махамбетов, который уступил норвежцу по фотофинишу. Олимпийские чемпионы в эстафете Алексей Волков и Дмитрий Малышко заняли четвёртое и 10-е места соответственно. 6 этап Кубка IBU по биатлону. Брезно-Осрбли (Словакия), 4 февраля Мужчины. Гонка преследования...
Дарья Виролайнен победила в пасьюте на 6 этапе Кубка IBU в Словакии
  • 04.02.2017
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Дарья Виролайнен победила в пасьюте на 6 этапе Кубка IBU в Словакии
Сегодня, 4 февраля, в Брезно-Осрбли (Словакия) завершается шестой этап Кубка IBU по биатлону. Дарья Виролайнен одержала победу в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Поклюке. Несмотря на два промаха на стрельбе стоя она опередила второго призёра чешку Лею Йоханидешову на 14,3 секунды. Ульяна Кайшева и Ирина Услугина финишировали соответственно четвёртой и пятой. 6 этап Кубка IBU по биатлону. Осрблье (Словакия), 4 февраля Женщины. Гонка преследования (пасьют), 10 км 1. Дарья Виролайнен (Россия...
Василий Томшин занял четвёртое место в гонке преследования на первенстве Европы
  • 05.02.2017
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Василий Томшин занял четвёртое место в гонке преследования на первенстве Европы
Сегодня, 5 февраля, в Чехии завершаются соревнования в рамках юниорского первенства Европы-2017. Биатлонист из Екатеринбурга Василий Томшин занял четвёртое место в гонке преследования. С одним промахом россиянин проиграл победителю Милану Земличке из Чехии 35 секунд. Победитель спринта Никита Поршнев финишировал девятым. Первенство Европы по биатлону среди юниоров. Нове-Место (Чехия), 5 февраля Юниоры. Гонка преследования, 12.5 км 1. Милан Земличка (Чехия) — 36.06,6 (2) 2. Ондржей Сантора (Чехия...
Ксения Жужгова третья в преследовании на юниорском Первенстве Европы по биатлону в Чехии
  • 05.02.2017
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Ксения Жужгова третья в преследовании на юниорском Первенстве Европы по биатлону в Чехии
Сегодня, 5 февраля, в Чехии завершаются соревнования в рамках юниорского первенства Европы-2017. Тюменская биатлонистка Ксения Жужгова с одним штрафным кругом финишировала третьей в пасьюте. Победный дубль в спринте и преследовании оформила чешка Маркета Давидова, а Наталья Ушкина заняла пятое место. Первенство Европы по биатлону среди юниоров. Нове-Место (Чехия), 5 февраля Юниорки. Гонка преследования, 10 км 1. Маркета Давидова (Чехия) — 33.40,7 (6) 2. Меган Бэнкс (Канада) +2,0 (2) 3. Ксения...
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  ТВ-программа трансляций биатлона  
8:55 -
Матч! Арена (HD) - Зимняя Универсиада-2017. Биатлон. Смешанная эстафета. Трансляция из Казахстана (12+)
8:55 -
Матч! Арена - Зимняя Универсиада-2017. Биатлон. Смешанная эстафета. Трансляция из Казахстана (12+)
22:30 -
Беларусь 5 - Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. Индивидуальная гонка. Мужчины (12+)
 
 
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  Блоги биатлона  / + написать блог
Биатлона не гаснет звезда! (к ЧМ-2017 по биатлону в Хохфильцине)
  • 05.02.2017
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Биатлона не гаснет звезда! (к ЧМ-2017 по биатлону в Хохфильцине)
Крепче строй Биатлона Братство, Главный старт манИт и зовёт, В нетерпеньи мы, и какое богатство, Зов души — страстей он оплот! Чётко выверен ритм и градус, А спортсмена девиз — вперёд, К чёрту, бесу, Макларена казус, Расступись, россиянин идёт! Оптимизма волну пожелаем, Материальна мысль, спору в том нет — На отлично решите экзамен, знаем, Путь в Хохфильцен — счастливый билет! Быстроногим барсом по трассе, Крепок дух и рука тверда, Подарите эмоций — массу, Биатлона не гаснет звезда...
Львята (стих о наших Антошах: Шипулине и Бабикове)
  • 05.02.2017
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Львята (стих о наших Антошах: Шипулине и Бабикове)
В нашей команде есть парочка львят — добрых и статных русских ребят! Лев — это сила огня и Солнца, он — символ достоинства и благородства! Доблесть и храбрость, триумф, справедливость, и грациозность, учтивость, игривость! Царственный вид, в том числе и в том деле, где выступают они на пределе! И в битве себя отдают без остатка, известно: у львов — очень мощная хватка!
Деревянные лыжи на пластиковые — спасибо родителям и, конечно, Зорьке!
  • 31.01.2017
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Деревянные лыжи на пластиковые — спасибо родителям и, конечно, Зорьке!
Любовь к биатлону, как, впрочем, ко всем зимним лыжным баталиям, мне привил отец. Он был обычным трактористом из обычного российского колхоза. Хочется много слов благодарности сказать своему папе, который с нетерпением ждал по черно-белому телевизору трансляции (это было начало 90-ых) биатлонно-лыжных соревнований за честь и гордость России. Его переживания, эмоции до сих пор перед глазами. Он всегда принимал участие в межрайонных состязаниях (сегодня такие мероприятия можно было бы назвать региональными...
Выступление мужской команды России на Кубке IBU за 2 триместра сезона 2016-2017
  • 02.02.2017
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Выступление мужской команды России на Кубке IBU за 2 триместра сезона 2016-2017
Статистика выступления мужской команды России на стартах Кубка IBU за 2 триместра текущего сезона 2016-2017, с учётом Чемпионата Европы (ЧЕ-2017). Личные подиумы за 2 триместра в сезоне 2016-2017 на Кубке IBU: Всего 14 (1-е место — 6, 2-е место — 6, 3-е место — 2) Александр Логинов — 6 (1 место — в спринте-2 Мартелла и в спринте Душники-Здруй, в пасьюте Душники-Здруй, в индивидуальных гонках Арбера и Душники-Здруй, 2-ое место — в спринте Душники-Здруй), Алексей Волков — 2 (2 место — в спринте...
Сравнение лыжного хода Александра Логинова и Антона Шипулина
  • 31.01.2017
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Сравнение лыжного хода Александра Логинова и Антона Шипулина
Пишу всем тем, кто считает, что Логинова рано сравнивать с Шипулиным. Мое мнение что функционально он ничем ему не уступает прямо сейчас, ставлю знак равенства. Это говорят и многие бывшие битлонисты в своих интервью. И цифры статистики тоже: Сезон 2012-13. Среднее оставание на лыжне: — Логинов +1.50 — Шипулин +2.40 Сезон 2013-14. Среднее оставание на лыжне: — Логинов +3.60 — Шипулин +2.60 Относительно самого себя Логинов значительно сдал, относительно же Шипулина не так и сильно. В сезоне...
Лица Биатлона. Анфиса Великая
  • 31.01.2017
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Лица Биатлона. Анфиса Великая
Есть женщины в русских селеньях, Их мамами нежно зовут. Усейна на лыжах догонят Болтом его обзовут. Добрый день, уважаемые коллеги, большие и малые любители биатлона. Славным и урожайным выдался чемпионат Европы. С надеждой ждём спеломедального плодоношения и от чемпионата Мира. А пока же предлагаю перевести дух, немного отдохнуть и расслабиться, в то время как тренерский штаб чешет репы и усы, делая непростой выбор, определяя составы команды. Конечно, выбор определяется не только замыслами...
На Европе не случайно стал для всех ты образцом!
  • 29.01.2017
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На Европе не случайно стал для всех ты образцом!
Римейк в честь неоднократных побед Александра Логинова на Чемпионате Европы-2017: Не сразу все устроилось, судьба не просто строилась, В тебя почти не верили, но не сдавался ты. На трассе запорошенной, местами примороженной, Негаданно-непрошено вдруг вынырнул из тьмы. Александр, Александр, знай, что мы всегда с тобою, Не томись своей судьбою — ты вглядись в её лицо. Что бы ни было вначале, позабудутся печали. На Европе не случайно стал для всех ты образцом! Фуркад себе тщеславится, норвежцы...
Сокол
  • 01.02.2017
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Сокол
Сейчас мы находимся перед восходом, и скоро вновь в небо взлетит русский сокол! Он станет сильнейшим, в пространстве паря, уступит ему и вся Галлия! Восплачет в тот миг виртуознейший галл! Защитник грядёт, ведь зажёгся рамтан!
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Пробила ли женская биатлонная эстафета дно?
  • 03.02.2017
  • 8
  • 24
Зачем Фуркад атакует Логинова?
  • 01.02.2017
  • 20
  • 117
Задай свой вопрос биатлонистке Светлане Мироновой
  • 29.01.2017
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Как повторить успехи на ЧЕ-2017 в Хохфильцене на ЧМ-2017?
  • 29.01.2017
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Нужен ли такой Малышко?
  • 28.01.2017
  • 18
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  Биатлон. Результаты  / + добавить
Первенство Европы среди юниоров (ЮЧЕ-2017), Нове Место (Чехия), гонка преследования (пасьют), юниоры
  • 05.02.2017
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Первенство Европы среди юниоров (ЮЧЕ-2017), Нове Место (Чехия), гонка преследования (пасьют), юниорки
  • 05.02.2017
  • 1
Первенство Европы среди юниоров (ЮЧЕ-2017), Нове Место (Чехия), спринт 10 км, юниоры
  • 04.02.2017
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6 этап Кубка IBU, Брезно-Осрбли (Словакия), гонка преследования (пасьют), мужчины
  • 04.02.2017
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  Фото биатлона (23308)  /  + добавить
Кубок мира по биатлону КМ 2016-2017 Duszniki Zdrój Poland«Кто не смышлён умишком, тот WAD-e верит слишком». За старый добрый биатлон. Только спорт, только красота.Профессиональный атлет сборной команды Франции Мартен Фуркад 3 февраля поделился с сообществом своей фотографией на сайте Инстаграм и сообщил: «Good training this morning in ! Time is running before the world champs! Bon entranement ce matin en ! Le temps passe vite avant les mondiaux!».Спортсменка сборной команды России Татьяна Акимова 5 февраля поделилась с фанатами и болельщиками своей фотографией в своем официальном Инстаграм-аккаунте и подписала: «ITALIA I'll miss youyou're very beautiful#adidas #adidasrussia #fischerteam #fischer #probiathlon».
 
 
 
Кубок мира. Общий зачет. Мужчины
  
Имя биатлониста Страна Очки
1 FOURCADE Martin FRA 824
2 SHIPULIN Anton RUS 548
3 SCHEMPP Simon GER 522
4 PEIFFER Arnd GER 461
5 SVENDSEN Emil Hegle NOR 457
6 LESSER Erik GER 433
7 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 426
8 BOE Johannes Thingnes NOR 425
9 TSVETKOV Maxim RUS 405
10 EBERHARD Julian AUT 394
 полная таблица
 
 
 
Кубок мира. Общий зачет. Женщины
  
Имя биатлониста Страна Очки
1 DAHLMEIER Laura GER 669
2 KOUKALOVA Gabriela CZE 652
3 MAKARAINEN Kaisa FIN 637
4 DORIN HABERT Marie FRA 600
5 WIERER Dorothea ITA 466
6 HILDEBRAND Franziska GER 418
7 BRAISAZ Justine FRA 406
8 PUSKARCIKOVA Eva CZE 403
9 AKIMOVA Tatiana RUS 393
10 CHEVALIER Anais FRA 393
 полная таблица
 
 
  Видео  / + добавить видео
Алексей Слепов поделился своей видеозаписью в соц.сети Инстаграм
Алексей Слепов добавил новый видеоролик в Инстаграм
Алексей Слепов опубликовал новую видеозапись в Инстаграм
Антон Шипулин приглашает в Екатеринбург
 
Биатлон сегодня наиболее популярный, зрелищный, зимний вид спорта. Кубок мира смотрят миллионы людей всех возрастов и статусов и с нетерпением ждут начала трансляций каждого этапа КМ. Спортивная международная пресса уделяет пристальное внимание этому олимпийскому двоеборью, а его популярность в мире ярко отражает рост интереса к лыжам и лыжному спорту, увеличение количества фан-клубов, школ, соревнований, информационных ресурсов, освещающих новости биатлона, расширение программы Олимпийских игр, Чемпионатов мира и стран-участниц. С момента решения о проведении в России Зимних Олимпийских Игр в 2014 году повышенное внимание к развитию этого спорта многократно усилилось! Россия является одной из стран лидеров современного biathlon-а. Но Чемпионаты мира и соревнования на этапах КМ, прошедшие после Олимпиады, показали, что наши биатлонисты далеки от идеальной спортивной формы, российская биатлонная школа уже не имеет громадного преимущества, которое было во времена СССР и прежние годы. ОИ-2014 в Сочи (Russia) успешно прошла, у нашей сборной есть медали в мужской и женских эстафетах, но нет ни одной золотой медали в личных соревнованиях. В новом сезоне у российской сборной новая команда, у тренерского штаба время экспериментов, в предолимпийском сезоне придется решать сложнейшие задачи и формировать сборную на ОИ-2018 в Пхёнчхане, а нам, болельщикам, всеми силами поддерживать и болеть за наших! Cезон КМ 2016-2017 обещает быть очень жарким!

Мы всегда открыты и готовы к сотрудничеству!

Официальный сайт всегда открыт для Вас и готов опубликовать Вашу информацию, новости, поднять интересующие Вас вопросы, выслушать и выполнить Ваши пожелания и предложения! Наша спортивная социальная сеть всегда рада добрым, интересным, позитивным людям! Мы приглашаем спортсменов, тренеров, болельщиков и фанатов всех стран, средства массовой информации и журналистов, спортивные секции и школы, организаторов соревнований и руководителей, спонсоров и благотворителей принимать активное участие в развитии спорта!

Биатлон — поистине наш национальный зимний вид спорта. Очень приятно, что Вы и огромная аудитория людей нашей страны интересуетесь этим прекрасным спортом. Мы верим, что здоровье нации, напрямую зависит от пропаганды здорового образа жизни и интерес к sport-у это уже вклад в его развитие. Развитие biatlon-а в стране, его престиж на мировой арене спорта зависят ОТ НАС, нас вместе. Вместе мы сможем преодолеть все сложности и достичь необыкновенных высот!

Пишите нам и мы обязательно ответим и поможем!

По результатам почти полувековых самых престижных спортивных баталий на биатлонных стрельбищах и лыжных трассах советско-российская научно-педагогическая школа биатлона получила международное признание, обрела мировую известность. Рекордные достижения наших биатлонистов были обеспечены талантом и трудолюбием работающих с ними тренеров, врачей, массажистов, научных работников, сотрудников сервисной группы, руководителей спорта, создателей отечественного комплекса «оружие плюс патрон» — одного из лучших в мире. Великие достижения, победные традиции наших биатлонистов и лыжников, вклад отечественных специалистов в процветание олимпизма, всего международного спортивного движения — это национальная гордость России!

история История биатлона как спорта начинается с 1949 года. Чемпионаты мира ежегодно проводят с 1958 г., а олимпийскую прописку этот спорт получил в 1960 г. на VIII Играх (Скво-Вэлли, США). В каждом олимпийском году мировые Чемпионаты разыгрывают только в тех дисциплинах, которые не входят в олимпийскую программу. Долгие годы biathlon был исключительно мужским видом спорта. Соревновательные программы Олимпиад и Чемпионатов включали только один вид — лыжную гонку на 20 км со стрельбой из боевого оружия на 4 огневых рубежах, по 5 выстрелов на каждом. Любопытно, что на 1-3-м рубежах стрельбу разрешали вести из любого положения (почти все биатлонисты, естественно, отдавали предпочтение положению лежа), а на последнем, 4-м, рубеже — только из положения стоя. За каждый промах ко времени прохождения соревновательной дистанции начисляли еще 2 штрафные минуты.

Раздел сайта для тренеров и специалистов, а также студентов физкультурных ВУЗов, обучающихся по специальности «Физическая культура и спорт», посвященный актуальным вопросам подготовки квалифицированных биатлонисток, системам тренировок, специфике соревновательной деятельности, в том числе и членов сборных команд России. Представленные методологические особенности процесса подготовки разработаны на основе научного подхода, с использованием материалов исследований ведущих специалистов-теоретиков и тренеров-практиков.
 
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