Биатлон в России и мире

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг на пресс-конференции подвёл итоги встречи спортсменов, представителей команд и руководства IBU. «Прежде всего я хочу сказать, что мы обсуждали большую проблему за столом. Это самая главная проблема российского спорта — антидопинговая работа в России. Российские биатлонисты также столкнулись с проблемой, которой в нормальной ситуации быть не должно. Это проблема национального антидопингового агентства. В России оно не соответствует...

Сегодня, 21 января, в итальянской Антхольц-Антерсельве эстафетной гонкой у мужчин продолжились состязания шестого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017. Десять дней прошло со дня второй эстафеты текущего сезона в немецком Рупольдинг, где наша четверка в составе Волков, Шипулин, Елисеев, Бабиков завоевали серебро, такой же результат наши парни показали и в первой эстафете сезона в словенской Поклюке. В сегодняшней мужской эстафете 4х7.5 км с восемью огневыми рубежами россияне финишировали третьими...

Сегодня, 21 января, в итальянской Антхольц-Антерсельве третий день соревнований 6 этапа Кубка мира по биатлону. Только что женщины разыграли комплект наград во второй гонке с общего старта в 2017 году. В женском масс-старте с точной стрельбой победила спортсменка сборной Германии Надин Хорхлер, опередив свою соотечественницу лидера в топ-рейтинге КМ, немку Лауру Дальмайер на 3,1 секунды. Бронзовым призёром сегодняшней женской 12,5 км гонки с двумя штрафными кругами стала лидер в зачете масс-стартов...

ВАДА своими ультиматумами покушается на суверенитет IBU. Сохранит ли биатлонная семья свои принципы или сделает Россию изгоем без суда. Покушение ВАДА на демократию Спортивная составляющая Кубка мира по биатлону вновь уходит во второй план. Главной темой для обсуждения в Антхольце становится не возвращения лидерства Лауры Дальмайер или внезапное пробуждение Ольги Подчуфаровой, а предстоящее расширенное заседание исполкома IBU 21 января. Ещё две недели назад президент IBU Андерс Бессеберг заявил...

Дмитрий Малышко — об участии в эстафете и борьбе за место в команде. Ровно год назад, комментируя победу российской эстафеты на этапе в Антерсельве, Антон Шипулин сказал о Дмитрии Малышко: — Дима — эстафетный боец и много раз доказывал это, в том числе и на чемпионатах мира, и на Олимпийских играх, а опыт в таких гонках очень важен. Поэтому если стоит выбор между Малышко и молодым, но не очень опытным спортсменом, пусть даже он выглядит чуть лучше и быстрее, мой выбор всегда будет в пользу Димы...