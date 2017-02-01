Биатлон в России и мире

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0:30 -
Eurosport 2 - Биатлон. Универсиада. Алматы. Мужчины. Индивидуальная гонка (12+)
2:45 -
Eurosport 2 - Биатлон. Универсиада. Алматы. Женщины. Индивидуальная гонка (12+)
3:30 -
Eurosport 2 - Биатлон. Универсиада. Алматы. Мужчины. Индивидуальная гонка (12+)
6:00 -
Eurosport 2 - Биатлон. Универсиада. Алматы. Женщины. Индивидуальная гонка (12+)
7:50 -
Матч! Арена (HD) - Биатлон. Чемпионат Европы. Мужчины. Гонка преследования. Трансляция из Польши (12+)
7:50 -
Матч! Арена - Биатлон. Чемпионат Европы. Мужчины. Гонка преследования. Трансляция из Польши (12+)
9:05 -
Матч! Арена (HD) - Биатлон. Чемпионат Европы. Женщины. Гонка преследования. Трансляция из Польши (12+)
9:05 -
Матч! Арена - Биатлон. Чемпионат Европы. Женщины. Гонка преследования. Трансляция из Польши (12+)
9:15 -
Eurosport - Биатлон. Универсиада. Алматы. Мужчины. Индивидуальная гонка (12+)
9:15 -
Eurosport HD - Биатлон. Универсиада. Алматы. Мужчины. Индивидуальная гонка (12+)
10:00 -
Eurosport 2 - Биатлон. Универсиада. Алматы. Женщины. Индивидуальная гонка (12+)
11:30 -
Eurosport - Биатлон. Универсиада. Алматы. Женщины. Индивидуальная гонка (12+)
11:30 -
Eurosport HD - Биатлон. Универсиада. Алматы. Женщины. Индивидуальная гонка (12+)
14:15 -
Eurosport 2 - Биатлон. Универсиада. Алматы. Женщины. Индивидуальная гонка (12+)
15:25 -
Матч! Арена (HD) - Биатлон. Чемпионат Европы. Одиночная смешанная эстафета. Трансляция из Польши (12+)
15:25 -
Матч! Арена - Биатлон. Чемпионат Европы. Одиночная смешанная эстафета. Трансляция из Польши (12+)
19:00 -
Eurosport 2 - Биатлон. Универсиада. Алматы. Мужчины. Индивидуальная гонка (12+)
21:45 -
Eurosport 2 - Биатлон. Универсиада. Алматы. Женщины. Индивидуальная гонка (12+)
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