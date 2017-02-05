Биатлон в России и мире

Сейчас мы находимся перед восходом, и скоро вновь в небо взлетит русский сокол! Он станет сильнейшим, в пространстве паря, уступит ему и вся Галлия! Восплачет в тот миг виртуознейший галл! Защитник грядёт, ведь зажёгся рамтан!

Римейк в честь неоднократных побед Александра Логинова на Чемпионате Европы-2017: Не сразу все устроилось, судьба не просто строилась, В тебя почти не верили, но не сдавался ты. На трассе запорошенной, местами примороженной, Негаданно-непрошено вдруг вынырнул из тьмы. Александр, Александр, знай, что мы всегда с тобою, Не томись своей судьбою — ты вглядись в её лицо. Что бы ни было вначале, позабудутся печали. На Европе не случайно стал для всех ты образцом! Фуркад себе тщеславится, норвежцы...

Есть женщины в русских селеньях, Их мамами нежно зовут. Усейна на лыжах догонят Болтом его обзовут. Добрый день, уважаемые коллеги, большие и малые любители биатлона. Славным и урожайным выдался чемпионат Европы. С надеждой ждём спеломедального плодоношения и от чемпионата Мира. А пока же предлагаю перевести дух, немного отдохнуть и расслабиться, в то время как тренерский штаб чешет репы и усы, делая непростой выбор, определяя составы команды. Конечно, выбор определяется не только замыслами...

Пишу всем тем, кто считает, что Логинова рано сравнивать с Шипулиным. Мое мнение что функционально он ничем ему не уступает прямо сейчас, ставлю знак равенства. Это говорят и многие бывшие битлонисты в своих интервью. И цифры статистики тоже: Сезон 2012-13. Среднее оставание на лыжне: — Логинов +1.50 — Шипулин +2.40 Сезон 2013-14. Среднее оставание на лыжне: — Логинов +3.60 — Шипулин +2.60 Относительно самого себя Логинов значительно сдал, относительно же Шипулина не так и сильно. В сезоне...

Статистика выступления мужской команды России на стартах Кубка IBU за 2 триместра текущего сезона 2016-2017, с учётом Чемпионата Европы (ЧЕ-2017). Личные подиумы за 2 триместра в сезоне 2016-2017 на Кубке IBU: Всего 14 (1-е место — 6, 2-е место — 6, 3-е место — 2) Александр Логинов — 6 (1 место — в спринте-2 Мартелла и в спринте Душники-Здруй, в пасьюте Душники-Здруй, в индивидуальных гонках Арбера и Душники-Здруй, 2-ое место — в спринте Душники-Здруй), Алексей Волков — 2 (2 место — в спринте...

Любовь к биатлону, как, впрочем, ко всем зимним лыжным баталиям, мне привил отец. Он был обычным трактористом из обычного российского колхоза. Хочется много слов благодарности сказать своему папе, который с нетерпением ждал по черно-белому телевизору трансляции (это было начало 90-ых) биатлонно-лыжных соревнований за честь и гордость России. Его переживания, эмоции до сих пор перед глазами. Он всегда принимал участие в межрайонных состязаниях (сегодня такие мероприятия можно было бы назвать региональными...

В нашей команде есть парочка львят — добрых и статных русских ребят! Лев — это сила огня и Солнца, он — символ достоинства и благородства! Доблесть и храбрость, триумф, справедливость, и грациозность, учтивость, игривость! Царственный вид, в том числе и в том деле, где выступают они на пределе! И в битве себя отдают без остатка, известно: у львов — очень мощная хватка!

Крепче строй Биатлона Братство, Главный старт манИт и зовёт, В нетерпеньи мы, и какое богатство, Зов души — страстей он оплот! Чётко выверен ритм и градус, А спортсмена девиз — вперёд, К чёрту, бесу, Макларена казус, Расступись, россиянин идёт! Оптимизма волну пожелаем, Материальна мысль, спору в том нет — На отлично решите экзамен, знаем, Путь в Хохфильцен — счастливый билет! Быстроногим барсом по трассе, Крепок дух и рука тверда, Подарите эмоций — массу, Биатлона не гаснет звезда...

Сегодня, 5 февраля, в Чехии завершаются соревнования в рамках юниорского первенства Европы-2017. Тюменская биатлонистка Ксения Жужгова с одним штрафным кругом финишировала третьей в пасьюте. Победный дубль в спринте и преследовании оформила чешка Маркета Давидова, а Наталья Ушкина заняла пятое место. Первенство Европы по биатлону среди юниоров. Нове-Место (Чехия), 5 февраля Юниорки. Гонка преследования, 10 км 1. Маркета Давидова (Чехия) — 33.40,7 (6) 2. Меган Бэнкс (Канада) +2,0 (2) 3. Ксения...

Сегодня, 4 февраля, в Брезно-Осрбли (Словакия) завершается шестой этап Кубка IBU по биатлону. Дарья Виролайнен одержала победу в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Поклюке. Несмотря на два промаха на стрельбе стоя она опередила второго призёра чешку Лею Йоханидешову на 14,3 секунды. Ульяна Кайшева и Ирина Услугина финишировали соответственно четвёртой и пятой. 6 этап Кубка IBU по биатлону. Осрблье (Словакия), 4 февраля Женщины. Гонка преследования (пасьют), 10 км 1. Дарья Виролайнен (Россия...

Сегодня, 4 февраля, в словацком Брезно-Осрбли завершился шестой этап Кубка IBU по биатлону. В пасьюте на 12,5 км два первых места заняли норвежцы: победил Кристофер Шелвик, опередив Тарьея Бё на 14,5 секунды. Бронзовым призером стал россиянин Тимур Махамбетов, который уступил норвежцу по фотофинишу. Олимпийские чемпионы в эстафете Алексей Волков и Дмитрий Малышко заняли четвёртое и 10-е места соответственно. 6 этап Кубка IBU по биатлону. Брезно-Осрбли (Словакия), 4 февраля Мужчины. Гонка преследования...

Ее спортивная карьера в российской сборной была не слишком продолжительной, но запоминающейся: потрясающе красивая победа в гонке преследования в 2009-м в Антерсельве и почти сразу после этого — золото чемпионата мира в невероятно драматичной по сюжету эстафете Пхенчхана, где Анна тогда еще Булыгина довела до инфаркта всю страну своей стрельбой на «стойке». Еще более драматичными стали для спортсменки Олимпийские игры в Ванкувере, где она не попала в эстафетный состав. Последнее наше интервью со...

сегодня наиболее популярный, зрелищный, зимний вид спорта.смотрят миллионы людей всех возрастов и статусов и с нетерпением ждут начала трансляций каждого этапа КМ. Спортивная международная пресса уделяет пристальное внимание этому олимпийскому двоеборью, а его популярность в мире ярко отражает рост интереса к лыжам и лыжному спорту, увеличение количества фан-клубов, школ, соревнований, информационных ресурсов, освещающих, расширение программы Олимпийских игр, Чемпионатов мира и стран-участниц. С момента решения о проведении в России Зимних Олимпийских Игр в 2014 году повышенное внимание к развитию этого спорта многократно усилилось! Россия является одной из стран лидеров современного biathlon-а. Нои соревнования на этапах КМ, прошедшие после Олимпиады, показали, что наши биатлонисты далеки от идеальной спортивной формы, российская биатлонная школа уже не имеет громадного преимущества, которое было во времена СССР и прежние годы. ОИ-2014 в Сочи (Russia) успешно прошла, у нашей сборной есть медали в мужской и женских эстафетах, но нет ни одной золотой медали в личных соревнованиях. В новом сезоне у российской сборной новая команда, у тренерского штаба время экспериментов, в предолимпийском сезоне придется решать сложнейшие задачи и формировать сборную на ОИ-2018 в Пхёнчхане, а нам, болельщикам, всеми силами поддерживать и болеть за наших! Cезон КМ 2016-2017 обещает быть очень жарким!

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