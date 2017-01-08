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Биатлон (biathlon)

Биатлон в России и мире

 
  Новости биатлона  / + добавить новость
Состав сборной России по биатлону на 5 этап Кубка мира в Рупольдинге
  • 08.01.2017
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Состав сборной России по биатлону на 5 этап Кубка мира в Рупольдинге
Сегодня, 8 января, по завершении этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе тренерский штаб сборной России огласил состав команды на пятый этап КМ в немецком Рупольдинге, который пройдет в Германии с 11 по 15 января. Главный тренер сборной России Александр Касперович прокомментировал решение тренерского штаба: «На этапе Кубка мира в Рупольдинге, как и обговаривали ранее, мы включим в состав Викторию Сливко. Планируем, что она будет стартовать в эстафете. Мужскую команду пополнит Алексей Волков. Кроме...
Коукалова победила в масс-старте 4 этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе! Акимова — 13-ая!
  • 08.01.2017
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Коукалова победила в масс-старте 4 этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе! Акимова — 13-ая!
Сегодня, 8 января, в немецком Оберхофе завершается 4 этап Кубка мира по биатлону. Только что женщины разыграли комплект наград в первой гонке с общего старта в 2017 году. В женском масс-старте победила лидер общего зачета Кубка мира чешка Габриэла Коукалова, опередив второй номер в топ-рейтинге КМ, немку Лауру Дальмайер на 31,5 секунды. Бронзовым призёром сегодняшней женской 12,5 км гонки с точной стрельбой стала еще одна спортсменка сборной Чехии, Ева Пускарчикова. Лидер женской сборной России ...
Шемп победил в масс-старте 4 этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе! Бабиков — 8-ой!
  • 08.01.2017
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Шемп победил в масс-старте 4 этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе! Бабиков — 8-ой!
Сегодня, 8 января, в немецком Оберхофе завершается 4 этап Кубка мира по биатлону. Только что мужчины разыграли комплект наград в первой гонке с общего старта в 2017 году. Золото в самой популярной дисциплине биатлона у хозяина этапа, немца Симона Шемпа, который «расправился» на самом финише с лидером Кубка мира, знаменитым французом Мартеном Фуркадом и своим соотечественником Эриком Лессером. Француз допустил два промаха на второй «стойке» и уступил на финише какие-то сантиметры в том числе и Эрику...
Допинг. Почему Габриэла Коукалова обвиняет сборную России по биатлону
  • 09.01.2017
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Допинг. Почему Габриэла Коукалова обвиняет сборную России по биатлону
«Слова в симпатичной головке», смелая чешка, неуместные выводы — что думают о высказываниях Коукаловой специалисты, спортсмены и читатели. Действующая обладательница и лидер Кубка мира Дмитрий Губерниев, комментатор «Матч ТВ» — Мы любим Габриэлу Коукалову как спортсменку. У меня есть ощущения, что все эти слова говорила не она, а в её симпатичную головку вложили всё это люди из чешской федерации, у которых почему-то давно свербит в отношении России. Они никак не могли успокоиться, когда Нове-Место...
Возвращение Домрачевой и издевательство Фуркада
  • 09.01.2017
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Возвращение Домрачевой и издевательство Фуркада
События четвертого этапа Кубка мира — в рейтинге «СЭ». БОЙКОТА НЕ БУДЕТ В Оберхофе на первой неделе нового года говорили не только о спорте. Перед началом четвертого этапа по инициативе безоговорочного лидера Кубка мира француза Мартена Фуркада, чеха Михала Шлезингера и американца Лоуэлла Бэйли состоялась встреча, на которой спортсмены — лидеры своих команд пообщались в узком кругу, без тренеров и прочих помощников. О том, что обсуждалось за закрытыми дверьми, известно немного. В двух словах: бойкота...
Татьяна Акимова: со стрельбой не совсем справилась – это какая-то неуверенность после вчерашней гонки
  • 08.01.2017
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Татьяна Акимова: со стрельбой не совсем справилась – это какая-то неуверенность после вчерашней гонки
Сегодня, 8 января, в Оберхофе (Германия) завершился четвёртый этап Кубка мира по биатлону. В женском масс-старте на 12,5 км победила чешка Габриэла Кукалова, благодаря точной стрельбе. Россиянка Татьяна Акимова заняла 13-е место с тремя штрафными кругами. Итоги гонки Татьяна Акимова прокомментировала медиа-службе Союза биатлонистов России. «Сегодня гонка мне понравилась, — сказала Татьяна Акимова. — С первого круга все шли в довольно-таки комфортном темпе, мне хорошо работалось. Единственное, что...
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  ТВ-программа трансляций биатлона  
4:00 -
Eurosport HD - Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. Мужчины. Масс-старт (12+)
4:00 -
Eurosport - Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. Мужчины. Масс-старт (12+)
4:30 -
Eurosport HD - Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. Женщины. Масс-старт (12+)
4:30 -
Eurosport - Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. Женщины. Масс-старт (12+)
6:00 -
Матч! Арена - Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Спринт. Трансляция из Германии (12+)
6:00 -
Матч! Арена (HD) - Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Спринт. Трансляция из Германии (12+)
8:45 -
Eurosport HD - Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. Мужчины. Масс-старт (12+)
8:45 -
Eurosport - Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. Мужчины. Масс-старт (12+)
13:10 -
Матч! Арена - Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Гонка преследования. Трансляция из Германии (12+)
13:10 -
Матч! Арена (HD) - Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Гонка преследования. Трансляция из Германии (12+)
13:30 -
Eurosport HD - Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. Мужчины. Масс-старт (12+)
13:30 -
Eurosport - Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. Мужчины. Масс-старт (12+)
15:10 -
Матч! Арена - Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Масс-старт. Трансляция из Германии (12+)
15:10 -
Матч! Арена (HD) - Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Масс-старт. Трансляция из Германии (12+)
16:35 -
Беларусь 5 - Биатлон. Кубок мира. Оберхофф. Гонка преследования. Мужчины (12+)
17:25 -
Беларусь 5 - Биатлон. Кубок мира. Оберхофф. Гонка преследования. Женщины (12+)
17:30 -
Eurosport HD - Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. Мужчины. Масс-старт (12+)
17:30 -
Eurosport - Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. Мужчины. Масс-старт (12+)
18:00 -
Eurosport - Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. Женщины. Масс-старт (12+)
18:00 -
Eurosport HD - Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. Женщины. Масс-старт (12+)
19:30 -
Eurosport - Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. Мужчины. Масс-старт (12+)
19:30 -
Eurosport HD - Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. Мужчины. Масс-старт (12+)
20:15 -
Eurosport - Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. Женщины. Масс-старт (12+)
20:15 -
Eurosport HD - Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. Женщины. Масс-старт (12+)
 
 
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Петр Пащенко, весь фан-клуб поздравляет Вас с днём рождения!
  • 10.01.2017
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Петр Пащенко, весь фан-клуб поздравляет Вас с днём рождения!
Петр Пащенко, весь фан-клуб биатлона спешит поздравить Вас с днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, огромного счастья, громких побед, позитивных эмоций, блеска в глазах, невероятной удачи, любви, благополучия, перспектив, энергии и сил для их реализации, всего самого доброго и светлого!
Поёт вся страна о тебе (римейк для российского лыжника Сергея Устюгова)
  • 09.01.2017
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Поёт вся страна о тебе (римейк для российского лыжника Сергея Устюгова)
Болельщики шумно трубили В честь славной победы твоей. На финише гонок трибуны В восторге кричали: «Сергей!» Ты бежишь, ты летишь По искристой, звенящей лыжне. Ты бежишь, ты летишь… И страна улыбнётся тебе! Сергей, Сергей, Поёт вся страна о тебе. Ты всегда — чемпион! И ликует наш стадион! Мы вместе с тобой выступали. Был путь в Валь-ди-Фьемме тернист. Мы верили, ждали, мечтали. И ты не подвёл, финалист! Ты бежишь, ты летишь По искристой, звенящей лыжне. Ты бежишь, ты летишь...
На лыжне — Устюгов Сергей!
  • 09.01.2017
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На лыжне — Устюгов Сергей!
Величайшая гордость в сердцах, Ты выдержал, выстоял, смог, Всем нападкам, потугам — крах, Обломитесь о Русский пирог! Да, Сергей — титанический труд, Сила воли, терпенье, талант, Молодчина, герой, изумруд, И воистину «Тура» ты гранд! Всё волшебно, победа — как сказка, Богатырь! Надо оды петь! Туалеты норга — отмазка... Уступи лыжню — Русский Медведь! А болельщик с поклоном, спасибо, Трассы мастер, души соловей, Расступись, противник, ибо — На лыжне — Устюгов Сергей! С уважением!
Поздравляем Сергея Устюгова с победой на лыжной многодневке «Тур де Ски»!
  • 08.01.2017
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Поздравляем Сергея Устюгова с победой на лыжной многодневке «Тур де Ски»!
Сергей Устюгов — победитель лыжной многодневки «Тур де Ски» в общем зачёте! Сегодня, 8 января, в Валь ди Фиемме (Италия) завершился пятый этап Кубка мира по лыжным гонкам — многодневка «Тур де Ски». Россиянин Сергей Устюгов первенствовал в общем зачёте «Тура», обойдя норвежца Мартина Йонсруда Сундбю на 1 минуту 3 секунды, ставшего третьим швейцарца Дарио Колонью — на 1.19. Устюгов стал вторым россиянином, кому удавалось выиграть престижнейшую многодневку. Первым победителем в 2013 году стал олимпийский...
Вам на укол — мадам Коукалова
  • 07.01.2017
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Вам на укол — мадам Коукалова
А! Это ты... Не девушкой влюбленной, Но бабой дерзостной, неверной, забубенной В российский дом вошла, на всех на нас глядишь. Страшна у нас в душе предгрозовая тишь... (оригинал А. Ахматова переложено Л. Бондаренко) Уважаемые коллеги по биатлонному цеху. Милые, адекватные люди. Иногда наступают дни, когда никак не ограничиться только дружескими шаржами, когда надо бросить юмор, приправленный сатирой на борьбу с глупостью и хроническим невежеством. Биатлон перестал быть просто спортом, это целая...
Лица биатлона. Глашатай
  • 06.01.2017
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Лица биатлона. Глашатай
Друзья и коллеги по биатлонно-болельщицкому цеху, с морозцем, но покамест без инея на устах, приветствую вас. У нас -37 цельского, а у вас? Но холод с зубным дрожжжанием в сторону. Спешу заверить вас, что ни праздники ни морозы и их деды не выбили меня из творческой коллеи и я вооружившись чашкой бодрящего горячего чая продолжаю серию дружеских шаржей по околобиатлонной тематике. Очередь, интенсивно расталкиваясь палками и грамотно используя спуски, дошла до самого обсуждаемого комментатора России...
Вступайте в наши соц.группы и не забывайте ставить «like» у понравившихся материалов на сайте
  • 05.11.2015
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Вступайте в наши соц.группы и не забывайте ставить «like» у понравившихся материалов на сайте
Уважаемые болельщики, читатели и посетители сайта, ВАЖНОЕ обращение к Вам! Нашему сайту 3 ноября исполнилось 13 лет, он уже многие годы один из самых популярных сайтов тематики «биатлон» в России, но есть серьезные моменты, где мы существенно отстаем. Главный из них — это социальные сети! Стыдно признаться, но у сайта с более 43.000 зарегистрированных пользователей в нашей официальной соц.странице ВКонтакте всего 2,5 тыс. человек, в Facebook и Одноклассниках вообще меньше пятисот, про другие я вообще...
Каков улов? (финал)
  • 29.12.2016
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Каков улов? (финал)
Хо! Зима стучит в окошко. Оливье пестрит горошком. Под отчёт сдана винтовка. “Тур де ски” идёт. Есть ёлка. Разодетая, в углу. Новый год! Кукареку! И вновь приветствую всех явных и скрытых почитателей биатлона. Не секрет, что подходит к завершению старый год и новый готов вступить во владения. Самое время завершать отчёты, закупать продукты, печь козули, наводить марафет и подводить итоги, в том числе и итоги юмористического интерактива “Каков улов?”. Позвольте поблагодарить...
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Зачем нужен этап Кубка мира в Оберхофе?
  • 06.01.2017
  • 3
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Призрак бродит по России...
  • 28.12.2016
  • 3
  • 37
Задай свой вопрос биатлонисту Андрею Маковееву
  • 20.12.2016
  • 3
  • 11
Сборная России по биатлону может быть дисквалифицирована. Что делать?
  • 20.12.2016
  • 2
  • 27
Верите ли вы профессору Макларену, обвинившему Россию в беспрецедентных допинговых махинациях?
  • 15.12.2016
  • 1
  • 28
 
 
  Биатлон. Результаты  / + добавить
4 этап Кубка мира, Оберхоф (Германия), масс-старт 12.5 км, женщины
  • 08.01.2017
  • 2
  • 10
4 этап Кубка IBU, Мартель-Валь-Мартелло (Италия), гонка преследования (пасьют), мужчины
  • 08.01.2017
  • 1
  • 6
4 этап Кубка мира, Оберхоф (Германия), масс-старт 15 км, мужчины
  • 08.01.2017
  • 5
  • 2
4 этап Кубка IBU, Мартель-Валь-Мартелло (Италия), гонка преследования (пасьют), женщины
  • 08.01.2017
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  Фото биатлона (23308)  /  + добавить
Спортсменка сборной команды Италии Доротея Вирер 25 декабря поделилась своим последним фото в своем официальном Инстаграм-аккаунте и оставила комментарий под фотографией: « Christmastraining ».Спортсменка сборной команды Финляндии Кайса Макарайнен 30 декабря поделилась с фанатами и болельщиками своей фотографией в своем официальном Инстаграм-аккаунте и оставила комментарий под фотографией: «It's coffee o'clock Have enjoyed my time at home #coffee #coffeelover #homesweethome #gokaisa @kaisa_goes_home».Кубок мира по биатлону КМ 2016-2017 Oberhof GermanyКубок мира по биатлону КМ 2016-2017 Oberhof Germany
 
 
 
Кубок мира. Общий зачет. Мужчины
  
Имя биатлониста Страна Очки
1 FOURCADE Martin FRA 610
2 SHIPULIN Anton RUS 379
3 SCHEMPP Simon GER 370
4 LESSER Erik GER 347
5 TSVETKOV Maxim RUS 329
6 PEIFFER Arnd GER 326
7 SVENDSEN Emil Hegle NOR 312
8 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 311
9 BOE Johannes Thingnes NOR 308
10 EBERHARD Julian AUT 280
 полная таблица
 
 
 
Кубок мира. Общий зачет. Женщины
  
Имя биатлониста Страна Очки
1 KOUKALOVA Gabriela CZE 419
2 MAKARAINEN Kaisa FIN 414
3 DAHLMEIER Laura GER 410
4 DORIN HABERT Marie FRA 399
5 WIERER Dorothea ITA 332
6 BRAISAZ Justine FRA 277
7 HILDEBRAND Franziska GER 267
8 AKIMOVA Tatiana RUS 257
9 HAUSER Lisa Theresa AUT 247
10 CHEVALIER Anais FRA 243
 полная таблица
 
 
  Видео  / + добавить видео
Антон Бабиков поделился новым видео в Инстаграм
 
Биатлон сегодня наиболее популярный, зрелищный, зимний вид спорта. Кубок мира смотрят миллионы людей всех возрастов и статусов и с нетерпением ждут начала трансляций каждого этапа КМ. Спортивная международная пресса уделяет пристальное внимание этому олимпийскому двоеборью, а его популярность в мире ярко отражает рост интереса к лыжам и лыжному спорту, увеличение количества фан-клубов, школ, соревнований, информационных ресурсов, освещающих новости биатлона, расширение программы Олимпийских игр, Чемпионатов мира и стран-участниц. С момента решения о проведении в России Зимних Олимпийских Игр в 2014 году повышенное внимание к развитию этого спорта многократно усилилось! Россия является одной из стран лидеров современного biathlon-а. Но Чемпионаты мира и соревнования на этапах КМ, прошедшие после Олимпиады, показали, что наши биатлонисты далеки от идеальной спортивной формы, российская биатлонная школа уже не имеет громадного преимущества, которое было во времена СССР и прежние годы. ОИ-2014 в Сочи (Russia) успешно прошла, у нашей сборной есть медали в мужской и женских эстафетах, но нет ни одной золотой медали в личных соревнованиях. В новом сезоне у российской сборной новая команда, у тренерского штаба время экспериментов, в предолимпийском сезоне придется решать сложнейшие задачи и формировать сборную на ОИ-2018 в Пхёнчхане, а нам, болельщикам, всеми силами поддерживать и болеть за наших! Cезон КМ 2016-2017 обещает быть очень жарким!

Мы всегда открыты и готовы к сотрудничеству! биатлон Официальный сайт всегда открыт для Вас и готов опубликовать Вашу информацию, новости, поднять интересующие Вас вопросы, выслушать и выполнить Ваши пожелания и предложения! Наша спортивная социальная сеть всегда рада добрым, интересным, позитивным людям!

Мы приглашаем спортсменов, тренеров, болельщиков и фанатов всех стран, средства массовой информации и журналистов, спортивные секции и школы, организаторов соревнований и руководителей, спонсоров и благотворителей принимать активное участие в развитии спорта!

Биатлон — поистине наш национальный зимний вид спорта. Очень приятно, что Вы и огромная аудитория людей нашей страны интересуетесь этим прекрасным спортом. Мы верим, что здоровье нации, напрямую зависит от пропаганды здорового образа жизни и интерес к sport-у это уже вклад в его развитие.

Развитие biatlon-а в стране, его престиж на мировой арене спорта зависят ОТ НАС, нас вместе. Вместе мы сможем преодолеть все сложности и достичь необыкновенных высот!

Пишите нам и мы обязательно ответим и поможем!

По результатам почти полувековых самых престижных спортивных баталий на биатлонных стрельбищах и лыжных трассах советско-российская научно-педагогическая школа биатлона получила международное признание, обрела мировую известность. Рекордные достижения наших биатлонистов были обеспечены талантом и трудолюбием работающих с ними тренеров, врачей, массажистов, научных работников, сотрудников сервисной группы, руководителей спорта, создателей отечественного комплекса «оружие плюс патрон» — одного из лучших в мире. Великие достижения, победные традиции наших биатлонистов и лыжников, вклад отечественных специалистов в процветание олимпизма, всего международного спортивного движения — это национальная гордость России!

история История биатлона как спорта начинается с 1949 года. Чемпионаты мира ежегодно проводят с 1958 г., а олимпийскую прописку этот спорт получил в 1960 г. на VIII Играх (Скво-Вэлли, США). В каждом олимпийском году мировые Чемпионаты разыгрывают только в тех дисциплинах, которые не входят в олимпийскую программу. Долгие годы biathlon был исключительно мужским видом спорта. Соревновательные программы Олимпиад и Чемпионатов включали только один вид — лыжную гонку на 20 км со стрельбой из боевого оружия на 4 огневых рубежах, по 5 выстрелов на каждом. Любопытно, что на 1-3-м рубежах стрельбу разрешали вести из любого положения (почти все биатлонисты, естественно, отдавали предпочтение положению лежа), а на последнем, 4-м, рубеже — только из положения стоя. За каждый промах ко времени прохождения соревновательной дистанции начисляли еще 2 штрафные минуты.

Раздел сайта для тренеров и специалистов, а также студентов физкультурных ВУЗов, обучающихся по специальности «Физическая культура и спорт», посвященный актуальным вопросам подготовки квалифицированных биатлонисток, системам тренировок, специфике соревновательной деятельности, в том числе и членов сборных команд России. Представленные методологические особенности процесса подготовки разработаны на основе научного подхода, с использованием материалов исследований ведущих специалистов-теоретиков и тренеров-практиков.
 
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