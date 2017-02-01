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Биатлон (biathlon)

Биатлон в России и мире

 
  Новости биатлона  / + добавить новость
Состав сборной России на чемпионат мира по биатлону в Австрии (ЧМ-2017)
  • 01.02.2017
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Состав сборной России на чемпионат мира по биатлону в Австрии (ЧМ-2017)
Состав сборной России по биатлону на Чемпионат мира (ЧМ-2017). Хохфильцен (Австрия), 9-19 февраля Мужчины: Антон Бабиков Алексей Волков Евгений Гараничев Матвей Елисеев Александр Логинов Дмитрий Малышко Максим Цветков Антон Шипулин Женщины: Татьяна Акимова Дарья Виролайнен Екатерина Глазырина Ольга Подчуфарова Светлана Слепцова Ирина Старых Расписание ЧМ-2017 по биатлону в австрийский Хохфильцене на все дни 9 февраля 2017 (16:45, четверг) — смешанная эстафета 10 февраля 2017 (16...
Касперович: если Миронова проявит себя на этапе Кубка IBU – также будет включена в состав на ЧМ-2017
  • 01.02.2017
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Касперович: если Миронова проявит себя на этапе Кубка IBU – также будет включена в состав на ЧМ-2017
9-19 февраля в австрийском Хохфильцене пройдет чемпионат мира по биатлону-2017. В состав сборной России вошли 14 биатлонистов — восемь мужчин и шесть женщин. Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал решение тренерского штаба медиа-службе Союза биатлонистов России. «Сегодня мы объявили расширенный состав команды на подготовку к чемпионату мира, — сказал Александр Касперович. — Напомню, что на каждую дистанцию в Хохфильцене мы можем по правилам заявить только...
Мартен Фуркад: «Не забудьте один из главных трофеев Логинова – два года за ЭПО!»
  • 31.01.2017
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Мартен Фуркад: «Не забудьте один из главных трофеев Логинова – два года за ЭПО!»
Француз Мартен Фуркад оставил язвительный комментарий под записью в официальном блоге Союза биатлонистов России в сети «Инстаграм», в которой содержится поздравление российскому биатлонисту Александру Логинову с 25-летием. «Поздравляем с 25-летием Александра Логинова! Уроженец Саратова с 13 лет занимался лыжными гонками и позднее перешёл в биатлон. Он четырёхкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный победитель первенства Европы, абсолютный чемпион Европы среди юниоров (Банско-2013), трёхкратный...
Дмитрий Губерниев: «Без золота с ЧМ-2017 не уедем»
  • 01.02.2017
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Дмитрий Губерниев: «Без золота с ЧМ-2017 не уедем»
Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что поддерживает решение российского биатлонного руководства вызвать в сборную России для участия в чемпионате мира Александра Логинова и Ирину Старых, а также отметил, что удручен нападками на Логинова со стороны Мартена Фуркада. — В составе сборной России на чемпионат мира есть Александр Логинов, на которого идут нападки из-за допингового следа. Как думаете, не помешает ли ему психологически то давление, в частности со стороны Мартена Фуркада...
Сборная России завоевала две медали в первый день всемирной Универсиады-2017
  • 31.01.2017
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Сборная России завоевала две медали в первый день всемирной Универсиады-2017
В Алма-Ате стартовал биатлонный турнир в рамках XXVIII всемирной Универсиады. Сборная России завоевала две медали в первый день соревнований по биатлону всемирной Универсиады в Алма-Аты. Серебряным призером индивидуальной гонки стал Сергей Корастылев, бронза в этой же дисциплине досталась Семену Сучилову. Допустив два промаха, Сергей Корастылев стал вторым в индивидуальной гонке на всемирной зимней Универсиаде в Алматы. Бронзовая медаль досталась еще одному россиянину Семену Сучилову. Победу одержал...
Нужны ли сборной Логинов и Старых?
  • 31.01.2017
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Нужны ли сборной Логинов и Старых?
Тренерский штаб в ближайшее время даст ответ на вопрос, кто войдет в состав сборной России на главный старт сезона. Тренерский штаб сборной России по биатлону взял небольшую паузу перед объявлением состава на чемпионат мира. Это неудивительно — надо не только проанализировать выступление спортсменов на чемпионате Европы и подвести итоги, но и поговорить с каждым биатлонистом лично, определить состояние и самочувствие, наметить план восстановления после старта. Да и переехать в расположение команды...
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  ТВ-программа трансляций биатлона  
0:30 -
Eurosport 2 - Биатлон. Универсиада. Алматы. Мужчины. Индивидуальная гонка (12+)
2:45 -
Eurosport 2 - Биатлон. Универсиада. Алматы. Женщины. Индивидуальная гонка (12+)
3:30 -
Eurosport 2 - Биатлон. Универсиада. Алматы. Мужчины. Индивидуальная гонка (12+)
6:00 -
Eurosport 2 - Биатлон. Универсиада. Алматы. Женщины. Индивидуальная гонка (12+)
7:50 -
Матч! Арена (HD) - Биатлон. Чемпионат Европы. Мужчины. Гонка преследования. Трансляция из Польши (12+)
7:50 -
Матч! Арена - Биатлон. Чемпионат Европы. Мужчины. Гонка преследования. Трансляция из Польши (12+)
9:05 -
Матч! Арена (HD) - Биатлон. Чемпионат Европы. Женщины. Гонка преследования. Трансляция из Польши (12+)
9:05 -
Матч! Арена - Биатлон. Чемпионат Европы. Женщины. Гонка преследования. Трансляция из Польши (12+)
9:15 -
Eurosport - Биатлон. Универсиада. Алматы. Мужчины. Индивидуальная гонка (12+)
9:15 -
Eurosport HD - Биатлон. Универсиада. Алматы. Мужчины. Индивидуальная гонка (12+)
10:00 -
Eurosport 2 - Биатлон. Универсиада. Алматы. Женщины. Индивидуальная гонка (12+)
11:30 -
Eurosport - Биатлон. Универсиада. Алматы. Женщины. Индивидуальная гонка (12+)
11:30 -
Eurosport HD - Биатлон. Универсиада. Алматы. Женщины. Индивидуальная гонка (12+)
14:15 -
Eurosport 2 - Биатлон. Универсиада. Алматы. Женщины. Индивидуальная гонка (12+)
15:25 -
Матч! Арена (HD) - Биатлон. Чемпионат Европы. Одиночная смешанная эстафета. Трансляция из Польши (12+)
15:25 -
Матч! Арена - Биатлон. Чемпионат Европы. Одиночная смешанная эстафета. Трансляция из Польши (12+)
19:00 -
Eurosport 2 - Биатлон. Универсиада. Алматы. Мужчины. Индивидуальная гонка (12+)
21:45 -
Eurosport 2 - Биатлон. Универсиада. Алматы. Женщины. Индивидуальная гонка (12+)
 
 
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Шипулин Антон Бабиков Антон Цветков Максим Гараничев Евгений Подчуфарова Ольга Глазырина Екатерина Акимова Татьяна Малышко Дмитрий Кайшева Ульяна
 
 
  Блоги биатлона  / + написать блог
Деревянные лыжи на пластиковые — спасибо родителям и, конечно, Зорьке!
  • 31.01.2017
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  • 40
Деревянные лыжи на пластиковые — спасибо родителям и, конечно, Зорьке!
Любовь к биатлону, как, впрочем, ко всем зимним лыжным баталиям, мне привил отец. Он был обычным трактористом из обычного российского колхоза. Хочется много слов благодарности сказать своему папе, который с нетерпением ждал по черно-белому телевизору трансляции (это было начало 90-ых) с биатлонно-лыжных полей сражений за честь и гордость России. Его переживания и эмоции до сих пор перед моими глазами. Он всегда принимал участие в межрайонных соревнованиях (сегодня такие мероприятия можно было бы...
Сравнение лыжного хода Александра Логинова и Антона Шипулина
  • 31.01.2017
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  • 24
Сравнение лыжного хода Александра Логинова и Антона Шипулина
Пишу всем тем, кто считает, что Логинова рано сравнивать с Шипулиным. Мое мнение что функционально он ничем ему не уступает прямо сейчас, ставлю знак равенства. Это говорят и многие бывшие битлонисты в своих интервью. И цифры статистики тоже: Сезон 2012-13. Среднее оставание на лыжне: — Логинов +1.50 — Шипулин +2.40 Сезон 2013-14. Среднее оставание на лыжне: — Логинов +3.60 — Шипулин +2.60 Относительно самого себя Логинов значительно сдал, относительно же Шипулина не так и сильно. В сезоне...
Лица Биатлона. Анфиса Великая
  • 31.01.2017
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Лица Биатлона. Анфиса Великая
Есть женщины в русских селеньях, Их мамами нежно зовут. Усейна на лыжах догонят Болтом его обзовут. Добрый день, уважаемые коллеги, большие и малые любители биатлона. Славным и урожайным выдался чемпионат Европы. С надеждой ждём спеломедального плодоношения и от чемпионата Мира. А пока же предлагаю перевести дух, немного отдохнуть и расслабиться, в то время как тренерский штаб чешет репы и усы, делая непростой выбор, определяя составы команды. Конечно, выбор определяется не только замыслами...
На Европе не случайно стал для всех ты образцом!
  • 29.01.2017
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На Европе не случайно стал для всех ты образцом!
Римейк в честь неоднократных побед Александра Логинова на Чемпионате Европы-2017: Не сразу все устроилось, судьба не просто строилась, В тебя почти не верили, но не сдавался ты. На трассе запорошенной, местами примороженной, Негаданно-непрошено вдруг вынырнул из тьмы. Александр, Александр, знай, что мы всегда с тобою, Не томись своей судьбою — ты вглядись в её лицо. Что бы ни было вначале, позабудутся печали. На Европе не случайно стал для всех ты образцом! Фуркад себе тщеславится, норвежцы...
Россия — кузница самых волевых биатлонисток или почему женская сборная способна выиграть ЧМ-2017
  • 01.02.2017
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  • 40
Россия — кузница самых волевых биатлонисток или почему женская сборная способна выиграть ЧМ-2017
Как и ожидалось прошедший ЧЕ-2017 на многое открыл глаза! Впервую очередь, на то что у сборной России совсем не всё так плохо с резервом. Причём как в качественном виде, так и в количественном. За прошедшую неделю весь тренерский штаб убедился что в нашей резервной сборной сразу два крепких орешка, способных бороться за самые высокие места даже среди звёзд мировой величины! Олимпийская чемпионка Слепцова и вернувшаяся в спорт Ирина Старых по сути оказались ложкой мёда в бочке дёгтя. Уже после всех...
Сокол
  • 01.02.2017
  • 6
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Сокол
Сейчас мы находимся перед восходом, и скоро вновь в небо взлетит русский сокол! Он станет сильнейшим, в пространстве паря, уступит ему и вся Галлия! Восплачет в тот миг виртуознейший галл! Защитник грядёт, ведь зажёгся рамтан!
Светлая память нашей Женечке
  • 23.01.2017
  • 1
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Светлая память нашей Женечке
Такая ты у нас одна... Треугольник вписан в окружность намертво, золотое сечение — как печать. Кто-то мудрый отчаянно спорит с нами, и ты не знаешь, что ему отвечать. Все стоит на крохотном основании — нулевой километр, земля, кружись. Этот год меняет свое название, мы хотели про счастье, а он — про жизнь. Наша Жека… Благословенен пусть будет тот день, когда ты пришла на РБ. Чтобы осветить его своим светом, чтобы щедро дарить своим друзьям настроение, добро. Чтобы поддержать, когда...
Мужская сборная России. Итоги двух триместров сезона КМ 2016-2017 перед ЧМ-2017
  • 30.01.2017
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  • 14
Мужская сборная России. Итоги двух триместров сезона КМ 2016-2017 перед ЧМ-2017
Перед ЧМ-2017 в Хохфильцене. Мужская команда России на Кубке Мира. Итоги двух триместров сезона 2016-2017. Краткий обзор-воспоминание. Личные подиумы в сезоне на Кубке мира: Всего 9 (1-е место — 2, 2-е место — 3, 3-е место — 4) Антон Шипулин — 6 (1-ое место — в индивидуальной гонке Антерсельвы, 2-ое место — в спринте Нове-Место, пасьюте Нове-Место, 3-е место — в спринте Поклюки, пасьюте Поклюки, масс-старте Антерсельвы), Антон Бабиков — 2 (1-ое место — в пасьюте Эстерсунда, 3-е место — в масс...
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Зачем Фуркад атакует Логинова?
  • 01.02.2017
  • 14
  • 73
Задай свой вопрос биатлонистке Светлане Мироновой
  • 29.01.2017
  • 23
  • 38
Как повторить успехи на ЧЕ-2017 в Хохфильцене на ЧМ-2017?
  • 29.01.2017
  • 6
  • 6
Нужен ли такой Малышко?
  • 28.01.2017
  • 18
  • 93
Включать Логинова в сборную или не стоит?
  • 28.01.2017
  • 5
  • 122
 
 
  Биатлон. Результаты  / + добавить
Старт-лист Первенство Европы среди юниоров (ЮЧЕ-2017), Нове Место (Чехия), индивидуальная гонка 15 км, юниоры
  • 01.02.2017
  • 1
Старт-лист Первенство Европы среди юниоров (ЮЧЕ-2017), Нове Место (Чехия), индивидуальная гонка 12.5 км, юниорки
  • 01.02.2017
  • 1
3 этап юниорского Кубка IBU, Поклюка (Словения), спринт 7.5 км, юниорки
  • 29.01.2017
  • 2
  • 6
Чемпионат Европы (ЧЕ-2017), Duszniki Zdroj (Польша), смешанная эстафета
  • 29.01.2017
  • 5
  • 33
 
 
  Фото биатлона (23308)  /  + добавить
Кубок мира по биатлону КМ 2016-2017 Anterselva ItalyПопулярный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев 22 января поделился новым фото в бесплатном приложении Instagram для обмена фотографиями и видеозаписями и добавил текстовое сообщение: «Друзья!Дарья Домрачева не против России!Даша против допинга,кем бы он не применялся!Не надо искажать смысл сказанного Домрачевой и писать всякую фигню!Даша,нормальные болельщики рядом с тобой!Я тоже рядом!Две сестры -Беларусь и Россия!Навсегда!».Кубок мира по биатлону КМ 2016-2017 Anterselva ItalyСпортсменка сборной команды Финляндии Кайса Макарайнен 1 февраля поделилась своим последним фото на своей личной странице в Инстаграм и сделала под фоткой запись: «Last week before WCH. #hotelschneeberg #ridnaun #esprit #gokaisa Looking forward #hochfilzen2017».
 
 
 
Кубок мира. Общий зачет. Мужчины
  
Имя биатлониста Страна Очки
1 FOURCADE Martin FRA 824
2 SHIPULIN Anton RUS 548
3 SCHEMPP Simon GER 522
4 PEIFFER Arnd GER 461
5 SVENDSEN Emil Hegle NOR 457
6 LESSER Erik GER 433
7 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 426
8 BOE Johannes Thingnes NOR 425
9 TSVETKOV Maxim RUS 405
10 EBERHARD Julian AUT 394
 полная таблица
 
 
 
Кубок мира. Общий зачет. Женщины
  
Имя биатлониста Страна Очки
1 DAHLMEIER Laura GER 669
2 KOUKALOVA Gabriela CZE 652
3 MAKARAINEN Kaisa FIN 637
4 DORIN HABERT Marie FRA 600
5 WIERER Dorothea ITA 466
6 HILDEBRAND Franziska GER 418
7 BRAISAZ Justine FRA 406
8 PUSKARCIKOVA Eva CZE 403
9 AKIMOVA Tatiana RUS 393
10 CHEVALIER Anais FRA 393
 полная таблица
 
 
  Видео  / + добавить видео
Алексей Слепов опубликовал новую видеозапись в Инстаграм
Антон Шипулин приглашает в Екатеринбург
Евгений Гараничев приглашает!
Лучшее в истории выступление России на чемпионатах Европы
 
Биатлон сегодня наиболее популярный, зрелищный, зимний вид спорта. Кубок мира смотрят миллионы людей всех возрастов и статусов и с нетерпением ждут начала трансляций каждого этапа КМ. Спортивная международная пресса уделяет пристальное внимание этому олимпийскому двоеборью, а его популярность в мире ярко отражает рост интереса к лыжам и лыжному спорту, увеличение количества фан-клубов, школ, соревнований, информационных ресурсов, освещающих новости биатлона, расширение программы Олимпийских игр, Чемпионатов мира и стран-участниц. С момента решения о проведении в России Зимних Олимпийских Игр в 2014 году повышенное внимание к развитию этого спорта многократно усилилось! Россия является одной из стран лидеров современного biathlon-а. Но Чемпионаты мира и соревнования на этапах КМ, прошедшие после Олимпиады, показали, что наши биатлонисты далеки от идеальной спортивной формы, российская биатлонная школа уже не имеет громадного преимущества, которое было во времена СССР и прежние годы. ОИ-2014 в Сочи (Russia) успешно прошла, у нашей сборной есть медали в мужской и женских эстафетах, но нет ни одной золотой медали в личных соревнованиях. В новом сезоне у российской сборной новая команда, у тренерского штаба время экспериментов, в предолимпийском сезоне придется решать сложнейшие задачи и формировать сборную на ОИ-2018 в Пхёнчхане, а нам, болельщикам, всеми силами поддерживать и болеть за наших! Cезон КМ 2016-2017 обещает быть очень жарким!

Мы всегда открыты и готовы к сотрудничеству!

Официальный сайт всегда открыт для Вас и готов опубликовать Вашу информацию, новости, поднять интересующие Вас вопросы, выслушать и выполнить Ваши пожелания и предложения! Наша спортивная социальная сеть всегда рада добрым, интересным, позитивным людям! Мы приглашаем спортсменов, тренеров, болельщиков и фанатов всех стран, средства массовой информации и журналистов, спортивные секции и школы, организаторов соревнований и руководителей, спонсоров и благотворителей принимать активное участие в развитии спорта!

Биатлон — поистине наш национальный зимний вид спорта. Очень приятно, что Вы и огромная аудитория людей нашей страны интересуетесь этим прекрасным спортом. Мы верим, что здоровье нации, напрямую зависит от пропаганды здорового образа жизни и интерес к sport-у это уже вклад в его развитие. Развитие biatlon-а в стране, его престиж на мировой арене спорта зависят ОТ НАС, нас вместе. Вместе мы сможем преодолеть все сложности и достичь необыкновенных высот!

Пишите нам и мы обязательно ответим и поможем!

По результатам почти полувековых самых престижных спортивных баталий на биатлонных стрельбищах и лыжных трассах советско-российская научно-педагогическая школа биатлона получила международное признание, обрела мировую известность. Рекордные достижения наших биатлонистов были обеспечены талантом и трудолюбием работающих с ними тренеров, врачей, массажистов, научных работников, сотрудников сервисной группы, руководителей спорта, создателей отечественного комплекса «оружие плюс патрон» — одного из лучших в мире. Великие достижения, победные традиции наших биатлонистов и лыжников, вклад отечественных специалистов в процветание олимпизма, всего международного спортивного движения — это национальная гордость России!

история История биатлона как спорта начинается с 1949 года. Чемпионаты мира ежегодно проводят с 1958 г., а олимпийскую прописку этот спорт получил в 1960 г. на VIII Играх (Скво-Вэлли, США). В каждом олимпийском году мировые Чемпионаты разыгрывают только в тех дисциплинах, которые не входят в олимпийскую программу. Долгие годы biathlon был исключительно мужским видом спорта. Соревновательные программы Олимпиад и Чемпионатов включали только один вид — лыжную гонку на 20 км со стрельбой из боевого оружия на 4 огневых рубежах, по 5 выстрелов на каждом. Любопытно, что на 1-3-м рубежах стрельбу разрешали вести из любого положения (почти все биатлонисты, естественно, отдавали предпочтение положению лежа), а на последнем, 4-м, рубеже — только из положения стоя. За каждый промах ко времени прохождения соревновательной дистанции начисляли еще 2 штрафные минуты.

Раздел сайта для тренеров и специалистов, а также студентов физкультурных ВУЗов, обучающихся по специальности «Физическая культура и спорт», посвященный актуальным вопросам подготовки квалифицированных биатлонисток, системам тренировок, специфике соревновательной деятельности, в том числе и членов сборных команд России. Представленные методологические особенности процесса подготовки разработаны на основе научного подхода, с использованием материалов исследований ведущих специалистов-теоретиков и тренеров-практиков.
 
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