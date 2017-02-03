Биатлон в России и мире

Как и ожидалось прошедший ЧЕ-2017 на многое открыл глаза! Впервую очередь, на то что у сборной России совсем не всё так плохо с резервом. Причём как в качественном виде, так и в количественном. За прошедшую неделю весь тренерский штаб убедился что в нашей резервной сборной сразу два крепких орешка, способных бороться за самые высокие места даже среди звёзд мировой величины! Олимпийская чемпионка Слепцова и вернувшаяся в спорт Ирина Старых по сути оказались ложкой мёда в бочке дёгтя. Уже после всех...

Такая ты у нас одна... Треугольник вписан в окружность намертво, золотое сечение — как печать. Кто-то мудрый отчаянно спорит с нами, и ты не знаешь, что ему отвечать. Все стоит на крохотном основании — нулевой километр, земля, кружись. Этот год меняет свое название, мы хотели про счастье, а он — про жизнь. Наша Жека… Благословенен пусть будет тот день, когда ты пришла на РБ. Чтобы осветить его своим светом, чтобы щедро дарить своим друзьям настроение, добро. Чтобы поддержать, когда...

Сейчас мы находимся перед восходом, и скоро вновь в небо взлетит русский сокол! Он станет сильнейшим, в пространстве паря, уступит ему и вся Галлия! Восплачет в тот миг виртуознейший галл! Защитник грядёт, ведь зажёгся рамтан!

Римейк в честь неоднократных побед Александра Логинова на Чемпионате Европы-2017: Не сразу все устроилось, судьба не просто строилась, В тебя почти не верили, но не сдавался ты. На трассе запорошенной, местами примороженной, Негаданно-непрошено вдруг вынырнул из тьмы. Александр, Александр, знай, что мы всегда с тобою, Не томись своей судьбою — ты вглядись в её лицо. Что бы ни было вначале, позабудутся печали. На Европе не случайно стал для всех ты образцом! Фуркад себе тщеславится, норвежцы...

Есть женщины в русских селеньях, Их мамами нежно зовут. Усейна на лыжах догонят Болтом его обзовут. Добрый день, уважаемые коллеги, большие и малые любители биатлона. Славным и урожайным выдался чемпионат Европы. С надеждой ждём спеломедального плодоношения и от чемпионата Мира. А пока же предлагаю перевести дух, немного отдохнуть и расслабиться, в то время как тренерский штаб чешет репы и усы, делая непростой выбор, определяя составы команды. Конечно, выбор определяется не только замыслами...

Пишу всем тем, кто считает, что Логинова рано сравнивать с Шипулиным. Мое мнение что функционально он ничем ему не уступает прямо сейчас, ставлю знак равенства. Это говорят и многие бывшие битлонисты в своих интервью. И цифры статистики тоже: Сезон 2012-13. Среднее оставание на лыжне: — Логинов +1.50 — Шипулин +2.40 Сезон 2013-14. Среднее оставание на лыжне: — Логинов +3.60 — Шипулин +2.60 Относительно самого себя Логинов значительно сдал, относительно же Шипулина не так и сильно. В сезоне...

Статистика выступления мужской команды России на стартах Кубка IBU за 2 триместра текущего сезона 2016-2017, с учётом Чемпионата Европы (ЧЕ-2017). Личные подиумы за 2 триместра в сезоне 2016-2017 на Кубке IBU: Всего 14 (1-е место — 6, 2-е место — 6, 3-е место — 2) Александр Логинов — 6 (1 место — в спринте-2 Мартелла и в спринте Душники-Здруй, в пасьюте Душники-Здруй, в индивидуальных гонках Арбера и Душники-Здруй, 2-ое место — в спринте Душники-Здруй), Алексей Волков — 2 (2 место — в спринте...

Любовь к биатлону, как, впрочем, ко всем зимним лыжным баталиям, мне привил отец. Он был обычным трактористом из обычного российского колхоза. Хочется много слов благодарности сказать своему папе, который с нетерпением ждал по черно-белому телевизору трансляции (это было начало 90-ых) биатлонно-лыжных соревнований за честь и гордость России. Его переживания, эмоции до сих пор перед глазами. Он всегда принимал участие в межрайонных состязаниях (сегодня такие мероприятия можно было бы назвать региональными...

Накануне старта чемпионата мира прапорщик ЦСКА Антон Бабиков (13-е место в общем зачете Кубка мира) дал откровенное интервью нашему изданию. «Я ЗАБЫЛ ЭСТАФЕТУ В РУПОЛЬДИНГЕ» — Антон, сколько дней вы отдыхали в родной Уфе после этапе Кубка мира в Антхольце? — Три дня, но не назвал бы это «отдыхом». Когда прилетел домой, мне тренер разрешил выспаться и отдохнуть, а потом два дня я тренировался. Мало времени, конечно, но что поделать — три дня дома уже хорошо. Перед отъездом в Москву встретились...

Сегодня, 3 февраля, в казахской Алма-Ате прошли гонки преследования у мужчин и женщин в рамках XXVIII всемирной зимней Универсиады. Действующий обладатель Кубка России Сергей Корастылёв с точной стрельбой одержал победу в мужском пасьюте. Серебряная и бронзовая награды также достались россиянам Дмитрию Иванову и Семёну Сучилову. Четвёртое и шестое место также у российских биатлонистов. В женском преследовании две россиянки стали призерами зимней Универсиады-2017. Тюменская биатлонистка Ольга Шестерикова...

Русские, немцы и норвежцы в Хохфильцене будут болеть против Фуркада, потому что он своей манией величия убивает биатлон. И всем надоел. Беспросветная монархия Ещё два-три года назад интерес к женскому биатлону был не сравним с мужским. С уходом Магдалены Нойнер и Туры Бергер всё соперничество на лыжне свелось к противостоянию двух спортсменок — Дарьи Домрачевой и Кайсы Мякяряйнен. Своим соперницам они везли на лыжне трамвайную остановку, а потому те могли рассчитывать на успех только в случае их...

Сегодня, 3 февраля, в словацком Брезно-Осрбли стартовал шестой этап Кубка IBU по биатлону. Россиянка Дарья Виролайнен показала второе время на финише в спринте на 7,5 км. Победила немка Дениз Херман, опередив россиянку на 18,6 секунды. Бронзовым призёром спринта стала хозяйка этапа Паулина Фиалкова. При этом Виролайнен и Фиалкова стреляли точно, а у немки — один промах. 6 этап Кубка IBU по биатлону. Брезно-Осрбли (Словакия), 3 февраля Женщины. Спринт, 7,5 км 1. Денизе Херманн (Германия) — 19.27...

Сегодня, 3 февраля, в словацком Брезно-Осрбли стартовал шестой этап Кубка IBU по биатлону, где прошли спринтерские гонки у мужчин и женщин. Россиян Алексей Волков с точной стрельбой показал лучший результат в спринте на 10 км. Олимпийский чемпион в эстафете Дмитрий Малышко с одной ошибкой на огневом рубеже стоя стал бронзовым призером гонки. Второе время на финише у норвежца Фредрика Ессбакка, который уступил Волкову 4,6 секунды при том же качестве стрельбы. Еще один спортсмен сборной России Тимур...

сегодня наиболее популярный, зрелищный, зимний вид спорта.смотрят миллионы людей всех возрастов и статусов и с нетерпением ждут начала трансляций каждого этапа КМ. Спортивная международная пресса уделяет пристальное внимание этому олимпийскому двоеборью, а его популярность в мире ярко отражает рост интереса к лыжам и лыжному спорту, увеличение количества фан-клубов, школ, соревнований, информационных ресурсов, освещающих, расширение программы Олимпийских игр, Чемпионатов мира и стран-участниц. С момента решения о проведении в России Зимних Олимпийских Игр в 2014 году повышенное внимание к развитию этого спорта многократно усилилось! Россия является одной из стран лидеров современного biathlon-а. Нои соревнования на этапах КМ, прошедшие после Олимпиады, показали, что наши биатлонисты далеки от идеальной спортивной формы, российская биатлонная школа уже не имеет громадного преимущества, которое было во времена СССР и прежние годы. ОИ-2014 в Сочи (Russia) успешно прошла, у нашей сборной есть медали в мужской и женских эстафетах, но нет ни одной золотой медали в личных соревнованиях. В новом сезоне у российской сборной новая команда, у тренерского штаба время экспериментов, в предолимпийском сезоне придется решать сложнейшие задачи и формировать сборную на ОИ-2018 в Пхёнчхане, а нам, болельщикам, всеми силами поддерживать и болеть за наших! Cезон КМ 2016-2017 обещает быть очень жарким!

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