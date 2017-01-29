Биатлон в России и мире

Сегодня ночью умерла в больнице наша Женечка, наша солнечная, добрая, жизнерадостная девочка. После тяжелой болезни. Светлая ей память! Помолитесь за нее. Помяните её добрыми словами. Мы тебя никогда не забудем, наша милая Жека! youtube.com

Дорогие друзья, предлагаю вам прочесть статью Андрея Фефёлова, опубликованную в газете «ЗАВТРА» (январь 2017, №3), zavtra.ru ВАДА из ада На днях 19 национальных антидопинговых структур выступили за жесточайшие санкции в отношении российских спортсменов. Суть требований: исключить участие России во всех международных соревнованиях и лишить её права проведения таковых на своей территории. Подобные беспрецедентно жёсткие требования — продолжение прошлогодних наездов на российский спорт и прямой результат...

У иноземцев пень перчёный, Всё не сидится им на нём. И днём и ночью думой чёрной Забит их мозговодоём. Глядеть направо Русь мешает, Налево — Русь им портит вид. Там чудеса, там Wada бродит, Лапша там на ушах висит. Там на описанных пробирках Следы невиданных зубов, Там русофобные прихвостни Готовы прыгать из штанов. Вопят: “Бойкот!” “Долой!” Но всё напрасно... (Хоть чинуши и портят строй И отдают Тюмень безвольно) На бред невнятный и пустой Мы отвечаем песней...

Ежедневно бывая на сайте rusbiathlon.ru и читая все посты и комментарии, мысленно я тоже вступала в дискуссии, особенно когда шло яростное обсуждение Малышко, не решалась делиться своим мнением по тому или иному поводу, но вот все же собралась с духом, как говорится, и даже на отдельный блог созрела и пусть лучше сейчас на меня, никому не известного человека, из огромной толпы болельщиков полетят стрелы, камни, грязь, чем там еще так смело оперируют некоторые любители острого словца? Чем на трудягу...

В мировом биатлоне есть всё. И все. Есть и Король, и Принц. Есть даже «Бог»(!) (лучше называть его «инопланетянин» — как-то скромнее всё же). Жаль только вот, что титулованные особы — астматики, а «бог», прости Господи, как он САМ признался «геномодифицированный». Но королей много (как и жуликов), а Моцарт — один. Эх, короли, короли... Короли и капуста. Похоже, что только одна она и интересует этот свет — зелень. И ради этой зелени-капусты они (мы?) готовы на всё — наехать по делу и без дула на...

Никогда не верил в то, что утверждение: «Спорт вне политики» работает на деле. Победы Александра Логинова и Ирины Старых на Чемпионате Европы по биатлону лишний раз подтверждают: ВАДА превратилось в инструмент борьбы с Россией. Этим инструментом убирали и убирают из большого спорта наиболее сильных российских спортсменов. Как это делается: с помощью доморощенных продажных чиновников, внедрённых агентов родченковых, или с помощью «новых исследований», подтасовок, фабрикаций и махинаций самого агенства...

Римейк в честь неоднократных побед Александра Логинова на Чемпионате Европы-2017: Не сразу все устроилось, судьба не просто строилась, В тебя почти не верили, но не сдавался ты. На трассе запорошенной, местами примороженной, Негаданно-непрошено вдруг вынырнул из тьмы. Александр, Александр, знай, что мы всегда с тобою, Не томись своей судьбою — ты вглядись в её лицо. Что бы ни было вначале, позабудутся печали. На Европе не случайно стал для всех ты образцом! Фуркад себе тщеславится, норвежцы...

Сергей, сегодня твой юбилей и мы твои бывшие одноклассники хотим поздравить тебя с этой круглой датой! Помним наше счастливое время, помним наши учебные будни, помним наши праздники, помним наше спортивное прошлое. Помним нашу школу, наших учителей и воспитателей. И, конечно же, с благодарностью вспоминаем наших тренеров, которые дали нам путёвку в жизнь. Мы столько времени проводили вместе и хорошо знаем друг друга. Знаем что ты отзывчивый, твое сердце полно доброты. Знаем что ты веселый, ведь...

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвел итоги чемпионата Европы по биатлону. — Чемпионат получился очень ярким для российской сборной… — Да, хороший чемпионат, но все же не будем себя обманывать — здесь нет сильнейших биатлонистов. Все страны привезли вторые составы, а мы укрепили команду спортсменами из первой сборной — Гараничевым, Малышко. Но то, что Логинов станет одним из лидеров этой команды, было прогнозируемо. Мужчины выступили сверх всяких похвал, что тут говорить...

Шесть золотых медалей из восьми, хет-трики Логинова и Старых, седьмой титул Волкова и успех болгар — в самых ярких мгновениях Евробиатлона. Шесть из восьми Чемпионат Европы в польском Душники-Здруй точно войдёт в истории, как самый успешный для российского биатлона континентальный чемпионат. Шесть золотых медалей на взрослом уровне наши спортсмены не выигрывали даже в «золотые» 2000-е годы, а года назад дома в Тюмени наша команда завоевала только четыре золота. Помимо шести побед россияне добыли...

Российские юниоры сделали дубль в спринте на третьем этапе Кубка IBU в Поклюке. Никита Поршнев на 10 секунд опередил своего товарища по команде Игоря Малиновского. Всего в шестёрку лучших пробились пять россиян, в том числе Кирилл Стрельцов, Никита Лобастов и Александр Насекин. 3 этап юниорского Кубка IBU по биатлону. Поклюка (Словения), 29 января Юниоры. Спринт, 10 км 1. Никита Поршнев (Россия) — 25.54,0 (1) 2. Игорь Малиновский (Россия) +10,0 (2) 3. Игорь Карпюк (Беларусь) +23,4 (1) 4. Кирилл...

Сегодня, 29 января, в польском местечке Дужники Здрой последний день соревнований чемпионата Европы по биатлону, где запланированы две смешанные эстафеты, одиночная и классическая. Россияне Евгений Гараничев и Дарья Виролайнен показали лучший результат в супермиксте, опередив на 6,3 секунды сборную команду Норвегии и на 13,9 секунды хозяев ЧЕ-2017, польских спортсменов. Все команды первой тройки обошлись без штрафных кругов. Чемпионат Европы по биатлону-2017. Дужники Здрой (Польша), 29 января ...

Сегодня, 29 января, в польском местечке Дужники Здрой завершаются соревнования чемпионата Европы по биатлону, где прошли две смешанные эстафеты, одиночная и классическая. Россияне Ирина Старых, Александр Логинов, Светлана Слепцова и Алексей Волков показали лучший результат в классической смешанной эстафете, уверенно опередив ближайших преследователей сборную команду Норвегии на 36,4 секунды и на 37,1 секунды украинских спортсменов. Россияне и норвежцы обошлись без штрафных кругов, а украинка Юлия...

сегодня наиболее популярный, зрелищный, зимний вид спорта.смотрят миллионы людей всех возрастов и статусов и с нетерпением ждут начала трансляций каждого этапа КМ. Спортивная международная пресса уделяет пристальное внимание этому олимпийскому двоеборью, а его популярность в мире ярко отражает рост интереса к лыжам и лыжному спорту, увеличение количества фан-клубов, школ, соревнований, информационных ресурсов, освещающих, расширение программы Олимпийских игр, Чемпионатов мира и стран-участниц. С момента решения о проведении в России Зимних Олимпийских Игр в 2014 году повышенное внимание к развитию этого спорта многократно усилилось! Россия является одной из стран лидеров современного biathlon-а. Нои соревнования на этапах КМ, прошедшие после Олимпиады, показали, что наши биатлонисты далеки от идеальной спортивной формы, российская биатлонная школа уже не имеет громадного преимущества, которое было во времена СССР и прежние годы. ОИ-2014 в Сочи (Russia) успешно прошла, у нашей сборной есть медали в мужской и женских эстафетах, но нет ни одной золотой медали в личных соревнованиях. В новом сезоне у российской сборной новая команда, у тренерского штаба время экспериментов, в предолимпийском сезоне придется решать сложнейшие задачи и формировать сборную на ОИ-2018 в Пхёнчхане, а нам, болельщикам, всеми силами поддерживать и болеть за наших! Cезон КМ 2016-2017 обещает быть очень жарким!

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