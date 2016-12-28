весь биатлон в России и мире
спортивная социальная сеть
Свободное общение Карта сайта Поиск
регистрация или вход
можно через
  • facebook
  • вконтакте
  • одноклассники
Биатлон (biathlon)

Биатлон в России и мире

 
  Новости биатлона  / + добавить новость
Итальянское издание утверждает, что Вилухина и Романова и есть те двое отстраненных из списка Макларена
  • 28.12.2016
  • 2
  • 127
Итальянское издание утверждает, что Вилухина и Романова и есть те двое отстраненных из списка Макларена
Итальянское издание La Gazzetta dello Sport утверждает, что двумя отстранёнными Международным союзом биатлонистов (IBU) спортсменами сборной России являются Ольга Вилухина и Яна Романова. Отстранение произошло в связи с данными из второй части доклада Макларена. Вилухина на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году завоевала серебро в спринте на 7,5 км и вместе с Романовой, а также Ольгой Зайцевой и Екатериной Шумиловой, стала серебряным призёром эстафетной гонки 4х6 км. По информации издания, Вилухина...
Ольга Подчуфарова и Алексей Волков третьи в Рождественской гонке!
  • 28.12.2016
  • 23
  • 212
Ольга Подчуфарова и Алексей Волков третьи в Рождественской гонке!
Сегодня, 28 декабря, в Гельзенкирхене (Германия) стартовал международный турнир по биатлону — «Рождественская гонка» (World Team Challenge). Российская команда, в составе которой выступили Ольга Подчуфарова и Алексей Волков, заняла третье место в гонке преследования в рамках «Рождественской гонки». Наши ребята также были третьим и в масс-старте, промахнувшись на стрельбище всего четыре раза. Два первых места в сегодняшней гонке заняли немецкие команды: Ванесса Хинц и Симон Шемп показали лучший результат...
Состав женской сборной России по биатлону на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU
  • 26.12.2016
  • 15
  • 192
Состав женской сборной России по биатлону на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU
Определен состав женской сборной России по биатлону на этапах Кубка мира и Кубка IBU в январе 2017 года. В состав включены 12 спортсменок: пятеро отправятся на Кубок мира, семь — на Кубок IBU. Состав женской сборной России на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU Кубок мира Татьяна Акимова Ольга Подчуфарова Екатерина Глазырина Ульяна Кайшева Ирина Услугина Кубок IBU Виктория Сливко Дарья Виролайнен Анна Никулина Светлана Слепцова Ольга Якушова Светлана Миронова Ирина Старых
Состав мужской сборной России по биатлону на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU
  • 25.12.2016
  • 22
  • 133
Состав мужской сборной России по биатлону на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU
Тренерский штаб озвучил состав мужской сборной России по биатлону на этапы Кубка мира и Кубка IBU, которые пройдут в январе следующего года. В состав команды включены 13 спортсменов. Итоговый состав на этап КМ в Оберхофе будет назван по итогам тренировочного сбора в австрийском Хохфильцене. Состав мужской сборной России на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU по биатлону 2016-2017 Антон Шипулин Евгений Гараничев Антон Бабиков Алексей Волков Дмитрий Малышко Максим Цветков Алексей Слепов...
Андрей Маковеев: «Фуркад не доделывал до конца наши совместные тренировки из-за больших объемов»
  • 26.12.2016
  • 21
  • 17
Андрей Маковеев: «Фуркад не доделывал до конца наши совместные тренировки из-за больших объемов»
24 декабря, с 17.00 до 18.00 по московскому времени в рамках проекта «На связи. Биатлон» в прямом эфире радиостанции «Красота спорта» был российский биатлонист, мастер спорта международного класса Андрей Маковеев. — Доброго времени суток, дорогие друзья! В эфире радиостанция «Красота спорта». Нас сейчас можно слышать на сайтах rusbiathlon.ru и красотаспорта.рф. И сегодня у нас в эфире, в рамках проекта «На связи. Биатлон», российский биатлонист, мастер спорта международного класса, пятикратный победитель...
Интервью Матвея Елисеева
  • 28.12.2016
  • 25
  • 33
Интервью Матвея Елисеева
Биатлонист сборной России прапорщик ЦСКА Матвей Елисеев пришел в редакцию «Советского спорта» в дни небольшого отпуска, который получила наша мужская команда во время двухнедельного перерыва между этапами Кубка мира. Матвей пришел не один, а вместе с отцом — Павлом Константиновичем, который поставил сына на лыжи в детстве и до сих пор является его личным тренером. Отец и сын Елисеевы рассказали нам много интересного. «В лесу не проголодаешься: там ягоды, рыба и грибы» — Матвей, расскажите, как...
Все Новости биатлона »
 
 
  ТВ-программа трансляций биатлона  
0:00 -
Матч! Планета - Биатлон. "рождественская гонка звезд". трансляция из германии (0+) (12+)
6:00 -
Матч! Арена - Биатлон. "Рождественская гонка звезд". Трансляция из Германии (12+)
6:00 -
Матч! Арена (HD) - Биатлон. "Рождественская гонка звезд". Трансляция из Германии (12+)
15:40 -
Матч! Арена - Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
15:40 -
Матч! Арена (HD) - Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
16:45 -
Матч! Планета - Биатлон. "рождественская гонка звезд". трансляция из германии (0+) (12+)
 
 
  Фан-клуб (спортсмены)  /  + добавить
Шипулин Антон Бабиков Антон Цветков Максим Гараничев Евгений Подчуфарова Ольга Глазырина Екатерина Акимова Татьяна Волков Алексей Кайшева Ульяна
 
 
  Блоги биатлона  / + написать блог
С Новым 2017 годом!
  • 01.01.2017
  • 18
  • 53
С Новым 2017 годом!
Поздравление от Марины Алексеевны Дорогие мои друзья и пользователи РБ! Ну, вот и промчался еще один год. У каждого он прошел по разному, многое пришлось пережить. Не будем расстраиваться, ведь на смену ему идет Новый год. Искренне поздравляю Вас с наступающим Новым годом! Хочется всем пожелать, чтобы в 2017 году с нами произошло то самое чудо, о котором мы все так мечтаем! И хоть у каждого оно свое, но оно обязательно самое необходимое и самое важное! Желаю, чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы...
Вступайте в наши соц.группы и не забывайте ставить «like» у понравившихся материалов на сайте
  • 05.11.2015
  • 12
  • 29
Вступайте в наши соц.группы и не забывайте ставить «like» у понравившихся материалов на сайте
Уважаемые болельщики, читатели и посетители сайта, ВАЖНОЕ обращение к Вам! Нашему сайту 3 ноября исполнилось 13 лет, он уже многие годы один из самых популярных сайтов тематики «биатлон» в России, но есть серьезные моменты, где мы существенно отстаем. Главный из них — это социальные сети! Стыдно признаться, но у сайта с более 43.000 зарегистрированных пользователей в нашей официальной соц.странице ВКонтакте всего 2,5 тыс. человек, в Facebook и Одноклассниках вообще меньше пятисот, про другие я вообще...
Каков улов? (финал)
  • 29.12.2016
  • 14
  • 20
Каков улов? (финал)
Хо! Зима стучит в окошко. Оливье пестрит горошком. Под отчёт сдана винтовка. “Тур де ски” идёт. Есть ёлка. Разодетая, в углу. Новый год! Кукареку! И вновь приветствую всех явных и скрытых почитателей биатлона. Не секрет, что подходит к завершению старый год и новый готов вступить во владения. Самое время завершать отчёты, закупать продукты, печь козули, наводить марафет и подводить итоги, в том числе и итоги юмористического интерактива “Каков улов?”. Позвольте поблагодарить...
«Имеющий интернет да нагуглит»
  • 29.12.2016
  • 4
  • 16
«Имеющий интернет да нагуглит»
По вопросам и мнениям, озвученным к предыдущему посту, чувствую необходимость сделать несколько ремарок перед тем, как составить хоть какое-то обоснованное мнение (а необоснованные уж точно не стану выносить в паблик) по поводу отстранения паралимпийской сборной, если это вообще нужно делать. 1. До сего момента мне были интересны только факты, касающиеся биатлона. Поэтому за период между публикацией второй части доклада Макларена и «роковым 22 декабря» я нагуглила и просмотрела все документы, до...
ВАДА – спецподразделение, воюющее против России
  • 16.12.2016
  • 12
  • 107
ВАДА – спецподразделение, воюющее против России
Зачитана вторая часть пресловутого доклада Ричарда Макларена, и новый, резко полярный, ажиотаж в российских и зарубежных СМИ. Те, кого сенсации кормят, сильно взбодрились. Снова ломаются копья и в ходу вопросы: кто виноват, и что делать? У ажиотажа есть плюс. Всё больше и больше людей приходят к пониманию: против России по всем фронтам ведётся вероломная, формально необъявленная война. Война горячая (с помощью международного терроризма), война политическая, информационная, экономическая, дипломатическая...
Кто выстрелил в спину российскому биатлону
  • 22.12.2016
  • 5
  • 80
Кто выстрелил в спину российскому биатлону
Сегодня на испокоме IBU решается вопрос принадлежности росбиатлона к этой Международной организации. Хотелось бы разобраться и понять кто в этом виноват. Вариант №1. Виновата ВАДА Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА, WorldAnti-DopingAgency — независимая организация, осуществляющая координацию борьбы с применением допинга в спорте, созданная при поддержке Международного олимпийского комитета (МОК). Так вот, ВАДА только берёт пробы спортсменов для проверки на допинг и, в случае положительного...
О дисциплинарных мерах и санкциях в биатлоне, антидопинговых правилах IBU и всемирном антидопинговом кодексе
  • 22.12.2016
  • 1
  • 14
О дисциплинарных мерах и санкциях в биатлоне, антидопинговых правилах IBU и всемирном антидопинговом кодексе
Я очень люблю биатлон, поэтому, конечно же, претензии ВАДА в адрес нашей страны не оставили меня равнодушной. К сожалению в средствах массовой информации по этому поводу много противоречивой информации и поэтому как юрист, (оговорюсь, что я не работаю в сфере спорта), я решила изучить кто, за что и в каком порядке может привлекать к ответственности спортсменов и спортивные федерации при нарушении антидопинговых правил. Этот блог не претендует на полноту и всесторонность, кроме того, на какие-то вопросы...
Каков улов? (часть 3)
  • 24.12.2016
  • 26
  • 42
Каков улов? (часть 3)
Ушедшему Зигфриду посвящается. Не жалею, не зову, не плачу, Всё пройдёт как Эстерсунда дым. Ликованьем золота охвачен, Я сейчас, как никогда, непобедим! М. Фуркад Вновь приветствую вас, уважаемые поклонники биатлона. Сегодня речь, как многие правильно догадались при изучении наброска из предыдущего поста — пойдёт о, как его официально называют, французском гение — Мартене Фуркаде. Впрочем, есть у него и другие прозвища в зависимости от симпатии/антипатии: Младший мушкетёр, братец Мартанушка...
Все Блоги биатлона »
 
 
  Вопрос-ответ  / Опросы / + создать
Призрак бродит по России...
  • 28.12.2016
  • 2
  • 34
Задай свой вопрос биатлонисту Андрею Маковееву
  • 20.12.2016
  • 3
  • 11
Сборная России по биатлону может быть дисквалифицирована. Что делать?
  • 20.12.2016
  • 2
  • 27
Верите ли вы профессору Макларену, обвинившему Россию в беспрецедентных допинговых махинациях?
  • 15.12.2016
  • 1
  • 28
WADA складывало положительные пробы россиян в копилку?
  • 15.12.2016
  • 5
  • 2
 
 
  Биатлон. Результаты  / + добавить
3 этап Кубка мира, Нове Место (Чехия), масс-старт 12.5 км, женщины
  • 18.12.2016
  • 3
  • 19
3 этап Кубка мира, Нове Место (Чехия), масс-старт 15 км, мужчины
  • 18.12.2016
  • 9
  • 3
3 этап Кубка мира, Нове Место (Чехия), гонка преследования (пасьют), женщины
  • 17.12.2016
  • 2
  • 6
3 этап Кубка мира, Нове Место (Чехия), гонка преследования (пасьют), мужчины
  • 17.12.2016
  • 5
  • 2
 
 
  Фото биатлона (23308)  /  + добавить
3 этап Кубок мира по биатлону в Чехии (Нове-Место) сезон КМ 2016-20173 этап Кубок мира по биатлону в Чехии (Нове-Место) сезон КМ 2016-2017Популярный биатлонист сборной команды России Дмитрий Малышко 25 декабря поделился новым фото на сайте Инстаграм и сделал подпись: «Ижевск в -20... Самая сильная мотивация хорошо бегать на кубках Мира и Европы. Зато трасса идеальная.)».ЧМ 2015 КОНТИОЛАХТИ (Финляндия)
 
 
 
Кубок мира. Общий зачет. Мужчины
  
Имя биатлониста Страна Очки
1 FOURCADE Martin FRA 468
2 SHIPULIN Anton RUS 310
3 BOE Johannes Thingnes NOR 308
4 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 258
5 SCHEMPP Simon GER 251
6 TSVETKOV Maxim RUS 240
7 PEIFFER Arnd GER 223
8 LESSER Erik GER 213
9 BAILEY Lowell USA 199
10 SVENDSEN Emil Hegle NOR 197
 полная таблица
 
 
 
Кубок мира. Общий зачет. Женщины
  
Имя биатлониста Страна Очки
1 DAHLMEIER Laura GER 410
2 MAKARAINEN Kaisa FIN 312
3 KOUKALOVA Gabriela CZE 305
4 DORIN HABERT Marie FRA 291
5 BRAISAZ Justine FRA 275
6 WIERER Dorothea ITA 260
7 HAUSER Lisa Theresa AUT 247
8 PUSKARCIKOVA Eva CZE 227
9 AKIMOVA Tatiana RUS 221
10 HILDEBRAND Franziska GER 214
 полная таблица
 
 
  Видео  / + добавить видео
Ольга Подчуфарова добавила свой видеокреатив в Инстаграм
Максим Цветков представил миру свой видеошедевр в своем Инстаграме
Алексей Слепов выгрузил свежий видеоролик в Instagram
 
Биатлон сегодня наиболее популярный, зрелищный, зимний вид спорта. Кубок мира смотрят миллионы людей всех возрастов и статусов и с нетерпением ждут начала трансляций каждого этапа КМ. Спортивная международная пресса уделяет пристальное внимание этому олимпийскому двоеборью, а его популярность в мире ярко отражает рост интереса к лыжам и лыжному спорту, увеличение количества фан-клубов, школ, соревнований, информационных ресурсов, освещающих новости биатлона, расширение программы Олимпийских игр, Чемпионатов мира и стран-участниц. С момента решения о проведении в России Зимних Олимпийских Игр в 2014 году повышенное внимание к развитию этого спорта многократно усилилось! Россия является одной из стран лидеров современного biathlon-а. Но Чемпионаты мира и соревнования на этапах КМ, прошедшие после Олимпиады, показали, что наши биатлонисты далеки от идеальной спортивной формы, российская биатлонная школа уже не имеет громадного преимущества, которое было во времена СССР и прежние годы. ОИ-2014 в Сочи (Russia) успешно прошла, у нашей сборной есть медали в мужской и женских эстафетах, но нет ни одной золотой медали в личных соревнованиях. В новом сезоне у российской сборной новая команда, у тренерского штаба время экспериментов, в предолимпийском сезоне придется решать сложнейшие задачи и формировать сборную на ОИ-2018 в Пхёнчхане, а нам, болельщикам, всеми силами поддерживать и болеть за наших! Cезон КМ 2016-2017 обещает быть очень жарким!

Мы всегда открыты и готовы к сотрудничеству! биатлон Официальный сайт всегда открыт для Вас и готов опубликовать Вашу информацию, новости, поднять интересующие Вас вопросы, выслушать и выполнить Ваши пожелания и предложения! Наша спортивная социальная сеть всегда рада добрым, интересным, позитивным людям!

Мы приглашаем спортсменов, тренеров, болельщиков и фанатов всех стран, средства массовой информации и журналистов, спортивные секции и школы, организаторов соревнований и руководителей, спонсоров и благотворителей принимать активное участие в развитии спорта!

Биатлон — поистине наш национальный зимний вид спорта. Очень приятно, что Вы и огромная аудитория людей нашей страны интересуетесь этим прекрасным спортом. Мы верим, что здоровье нации, напрямую зависит от пропаганды здорового образа жизни и интерес к sport-у это уже вклад в его развитие.

Развитие biatlon-а в стране, его престиж на мировой арене спорта зависят ОТ НАС, нас вместе. Вместе мы сможем преодолеть все сложности и достичь необыкновенных высот!

Пишите нам и мы обязательно ответим и поможем!

По результатам почти полувековых самых престижных спортивных баталий на биатлонных стрельбищах и лыжных трассах советско-российская научно-педагогическая школа биатлона получила международное признание, обрела мировую известность. Рекордные достижения наших биатлонистов были обеспечены талантом и трудолюбием работающих с ними тренеров, врачей, массажистов, научных работников, сотрудников сервисной группы, руководителей спорта, создателей отечественного комплекса «оружие плюс патрон» — одного из лучших в мире. Великие достижения, победные традиции наших биатлонистов и лыжников, вклад отечественных специалистов в процветание олимпизма, всего международного спортивного движения — это национальная гордость России!

история История биатлона как спорта начинается с 1949 года. Чемпионаты мира ежегодно проводят с 1958 г., а олимпийскую прописку этот спорт получил в 1960 г. на VIII Играх (Скво-Вэлли, США). В каждом олимпийском году мировые Чемпионаты разыгрывают только в тех дисциплинах, которые не входят в олимпийскую программу. Долгие годы biathlon был исключительно мужским видом спорта. Соревновательные программы Олимпиад и Чемпионатов включали только один вид — лыжную гонку на 20 км со стрельбой из боевого оружия на 4 огневых рубежах, по 5 выстрелов на каждом. Любопытно, что на 1-3-м рубежах стрельбу разрешали вести из любого положения (почти все биатлонисты, естественно, отдавали предпочтение положению лежа), а на последнем, 4-м, рубеже — только из положения стоя. За каждый промах ко времени прохождения соревновательной дистанции начисляли еще 2 штрафные минуты.

Раздел сайта для тренеров и специалистов, а также студентов физкультурных ВУЗов, обучающихся по специальности «Физическая культура и спорт», посвященный актуальным вопросам подготовки квалифицированных биатлонисток, системам тренировок, специфике соревновательной деятельности, в том числе и членов сборных команд России. Представленные методологические особенности процесса подготовки разработаны на основе научного подхода, с использованием материалов исследований ведущих специалистов-теоретиков и тренеров-практиков.
 
Copyright © rusbiathlon.ru (русбиатлон), 2003-16
РБ – популярный спортивный онлайн сайт, только самые интересные новости спорта в России и мире на сегодня!
Копирование материалов без ссылки на данный онлайн сайт запрещено! Сайт для детей старше 16+ лет
Рекламодателям Контакты
Обмен ссылками