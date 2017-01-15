Биатлон в России и мире

19-22 января в Антхольц-Антерсельве (Италия) пройдёт шестой этап Кубка мира по биатлону. В состав сборной России вошли 12 спортсменов — по шесть мужчин и женщин. Состав сборной России на 6 этап Кубка мира по биатлону. Антхольц-Антерсельва (Италия), 19-22 января Мужчины Антон Шипулин Антон Бабиков Максим Цветков Матвей Елисеев Евгений Гараничев Дмитрий Малышко Женщины Татьяна Акимова Ольга Подчуфарова Екатерина Глазырина Ульяна Кайшева Ирина Услугина Виктория Сливко

Главный тренер сборной России Александр Касперович подвел итоги пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге и рассказал о подготовке нашей команды к чемпионату мира. — В Рупольдинге наша команда лишь однажды была на подиуме — в мужской эстафете. Вы удовлетворены результатами сборной? — В мужской эстафете мы сознательно попробовали другой вариант расстановки. Антон Шипулин — надежный финишер, но мы должны иметь запасной вариант. В финишном створе Антону Бабикову немного не хватило, в том числе, и психологически...

Сегодня, 15 января, в немецком Рупольдинге мужчины разыграли комплект наград во втором преследовании 2017 года. Действующий обладатель БХГ, первый в общем зачете в текущем сезоне КМ, Мартен Фуркад, стартовавший с первой позиции победил в сегодняшней гонке на 12,5 км, допустив три ошибки при стрельбе. У француза эта победа стала четвертой подряд в гонках преследования и десятой в сезоне КМ 2016-17. Норвежец Эмиль-Хегле Свендсен с точной стрельбой стал серебряным призером сегодняшней гонки, а третий...

Сегодня, 15 января, в немецком Рупольдинге завершился пятый этап КМ по биатлону, где в последний день соревнований мужчины и женщины разыграли комплекты наград во втором преследовании 2017 года. Победу в гонке на 10 км с одним промахом одержала победительница вчерашнего спринта финка Кайса Макарайнен. Второй с двумя штрафными кругами на первой «лежке» стала обладательница БХГ прошлого сезона и первая в общем зачете текущего сезона Габриэла Коукалова, а замкнула тройку призёров француженка Мари ...

По словам главы чешской федерации биатлона Иржи Хамзы, 170 биатлонистов потребовали от IBU решительных действий в борьбе с допингом. Подписание письма с соответствующим содержанием состоялось в Рупольдинге, где сейчас проходит этап Кубка мира по биатлону. По нашей информации, именно Хамза был его составителем и агитировал спортсменов его подписать. — Мы считаем, что пришло время решительных мер со стороны Международного союза биатлонистов. Спортсменов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых...