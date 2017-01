Биатлон в России и мире

Кубок мира. Общий зачет. Мужчины № Имя биатлониста Страна Очки 1 FOURCADE Martin FRA 824 2 SHIPULIN Anton RUS 548 3 SCHEMPP Simon GER 522 4 PEIFFER Arnd GER 461 5 SVENDSEN Emil Hegle NOR 457 6 LESSER Erik GER 433 7 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 426 8 BOE Johannes Thingnes NOR 425 9 TSVETKOV Maxim RUS 405 10 EBERHARD Julian AUT 394 полная таблица