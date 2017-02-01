Биатлон в России и мире

Перед ЧМ-2017 в Хохфильцене. Мужская команда России на Кубке Мира. Итоги двух триместров сезона 2016-2017. Краткий обзор-воспоминание. Личные подиумы в сезоне на Кубке мира: Всего 9 (1-е место — 2, 2-е место — 3, 3-е место — 4) Антон Шипулин — 6 (1-ое место — в индивидуальной гонке Антерсельвы, 2-ое место — в спринте Нове-Место, пасьюте Нове-Место, 3-е место — в спринте Поклюки, пасьюте Поклюки, масс-старте Антерсельвы), Антон Бабиков — 2 (1-ое место — в пасьюте Эстерсунда, 3-е место — в масс...

Такая ты у нас одна... Треугольник вписан в окружность намертво, золотое сечение — как печать. Кто-то мудрый отчаянно спорит с нами, и ты не знаешь, что ему отвечать. Все стоит на крохотном основании — нулевой километр, земля, кружись. Этот год меняет свое название, мы хотели про счастье, а он — про жизнь. Наша Жека… Благословенен пусть будет тот день, когда ты пришла на РБ. Чтобы осветить его своим светом, чтобы щедро дарить своим друзьям настроение, добро. Чтобы поддержать, когда...

Сейчас мы находимся перед восходом, и скоро вновь в небо взлетит русский сокол! Он станет сильнейшим, в пространстве паря, уступит ему и вся Галлия! Восплачет в тот миг виртуознейший галл! Защитник грядёт, ведь зажёгся рамтан!

Как и ожидалось прошедший ЧЕ-2017 на многое открыл глаза! Впервую очередь, на то что у сборной России совсем не всё так плохо с резервом. Причём как в качественном виде, так и в количественном. За прошедшую неделю весь тренерский штаб убедился что в нашей резервной сборной сразу два крепких орешка, способных бороться за самые высокие места даже среди звёзд мировой величины! Олимпийская чемпионка Слепцова и вернувшаяся в спорт Ирина Старых по сути оказались ложкой мёда в бочке дёгтя. Уже после всех...

Римейк в честь неоднократных побед Александра Логинова на Чемпионате Европы-2017: Не сразу все устроилось, судьба не просто строилась, В тебя почти не верили, но не сдавался ты. На трассе запорошенной, местами примороженной, Негаданно-непрошено вдруг вынырнул из тьмы. Александр, Александр, знай, что мы всегда с тобою, Не томись своей судьбою — ты вглядись в её лицо. Что бы ни было вначале, позабудутся печали. На Европе не случайно стал для всех ты образцом! Фуркад себе тщеславится, норвежцы...

Есть женщины в русских селеньях, Их мамами нежно зовут. Усейна на лыжах догонят Болтом его обзовут. Добрый день, уважаемые коллеги, большие и малые любители биатлона. Славным и урожайным выдался чемпионат Европы. С надеждой ждём спеломедального плодоношения и от чемпионата Мира. А пока же предлагаю перевести дух, немного отдохнуть и расслабиться, в то время как тренерский штаб чешет репы и усы, делая непростой выбор, определяя составы команды. Конечно, выбор определяется не только замыслами...

Пишу всем тем, кто считает, что Логинова рано сравнивать с Шипулиным. Мое мнение что функционально он ничем ему не уступает прямо сейчас, ставлю знак равенства. Это говорят и многие бывшие битлонисты в своих интервью. И цифры статистики тоже: Сезон 2012-13. Среднее оставание на лыжне: — Логинов +1.50 — Шипулин +2.40 Сезон 2013-14. Среднее оставание на лыжне: — Логинов +3.60 — Шипулин +2.60 Относительно самого себя Логинов значительно сдал, относительно же Шипулина не так и сильно. В сезоне...

Любовь к биатлону, как, впрочем, ко всем зимним лыжным баталиям, мне привил отец. Он был обычным трактористом из обычного российского колхоза. Хочется много слов благодарности сказать своему папе, который с нетерпением ждал по черно-белому телевизору трансляции (это было начало 90-ых) с биатлонно-лыжных полей сражений за честь и гордость России. Его переживания и эмоции до сих пор перед моими глазами. Он всегда принимал участие в межрайонных соревнованиях (сегодня такие мероприятия можно было бы...

Тренерский штаб в ближайшее время даст ответ на вопрос, кто войдет в состав сборной России на главный старт сезона. Тренерский штаб сборной России по биатлону взял небольшую паузу перед объявлением состава на чемпионат мира. Это неудивительно — надо не только проанализировать выступление спортсменов на чемпионате Европы и подвести итоги, но и поговорить с каждым биатлонистом лично, определить состояние и самочувствие, наметить план восстановления после старта. Да и переехать в расположение команды...

В Алма-Ате стартовал биатлонный турнир в рамках XXVIII всемирной Универсиады. Сборная России завоевала две медали в первый день соревнований по биатлону всемирной Универсиады в Алма-Аты. Серебряным призером индивидуальной гонки стал Сергей Корастылев, бронза в этой же дисциплине досталась Семену Сучилову. Допустив два промаха, Сергей Корастылев стал вторым в индивидуальной гонке на всемирной зимней Универсиаде в Алматы. Бронзовая медаль досталась еще одному россиянину Семену Сучилову. Победу одержал...

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что поддерживает решение российского биатлонного руководства вызвать в сборную России для участия в чемпионате мира Александра Логинова и Ирину Старых, а также отметил, что удручен нападками на Логинова со стороны Мартена Фуркада. — В составе сборной России на чемпионат мира есть Александр Логинов, на которого идут нападки из-за допингового следа. Как думаете, не помешает ли ему психологически то давление, в частности со стороны Мартена Фуркада...

Француз Мартен Фуркад оставил язвительный комментарий под записью в официальном блоге Союза биатлонистов России в сети «Инстаграм», в которой содержится поздравление российскому биатлонисту Александру Логинову с 25-летием. «Поздравляем с 25-летием Александра Логинова! Уроженец Саратова с 13 лет занимался лыжными гонками и позднее перешёл в биатлон. Он четырёхкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный победитель первенства Европы, абсолютный чемпион Европы среди юниоров (Банско-2013), трёхкратный...

9-19 февраля в австрийском Хохфильцене пройдет чемпионат мира по биатлону-2017. В состав сборной России вошли 14 биатлонистов — восемь мужчин и шесть женщин. Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал решение тренерского штаба медиа-службе Союза биатлонистов России. «Сегодня мы объявили расширенный состав команды на подготовку к чемпионату мира, — сказал Александр Касперович. — Напомню, что на каждую дистанцию в Хохфильцене мы можем по правилам заявить только...

сегодня наиболее популярный, зрелищный, зимний вид спорта.смотрят миллионы людей всех возрастов и статусов и с нетерпением ждут начала трансляций каждого этапа КМ. Спортивная международная пресса уделяет пристальное внимание этому олимпийскому двоеборью, а его популярность в мире ярко отражает рост интереса к лыжам и лыжному спорту, увеличение количества фан-клубов, школ, соревнований, информационных ресурсов, освещающих, расширение программы Олимпийских игр, Чемпионатов мира и стран-участниц. С момента решения о проведении в России Зимних Олимпийских Игр в 2014 году повышенное внимание к развитию этого спорта многократно усилилось! Россия является одной из стран лидеров современного biathlon-а. Нои соревнования на этапах КМ, прошедшие после Олимпиады, показали, что наши биатлонисты далеки от идеальной спортивной формы, российская биатлонная школа уже не имеет громадного преимущества, которое было во времена СССР и прежние годы. ОИ-2014 в Сочи (Russia) успешно прошла, у нашей сборной есть медали в мужской и женских эстафетах, но нет ни одной золотой медали в личных соревнованиях. В новом сезоне у российской сборной новая команда, у тренерского штаба время экспериментов, в предолимпийском сезоне придется решать сложнейшие задачи и формировать сборную на ОИ-2018 в Пхёнчхане, а нам, болельщикам, всеми силами поддерживать и болеть за наших! Cезон КМ 2016-2017 обещает быть очень жарким!

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