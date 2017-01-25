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Биатлон (biathlon)

Биатлон в России и мире

 
  Новости биатлона  / + добавить новость
Пусть Фуркад устраивает майдан. Равняемся на Трампа
  • 25.01.2017
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Пусть Фуркад устраивает майдан. Равняемся на Трампа
Александр Логинов и Ирина Старых провели свои лучшие гонки после дисквалификации, выиграв индивидуалку на чемпионате Европы. Обоих необходимо включить в обойму главной сборной. Такой стрельбы они в этом году еще не показывали: у Логинова — единственный неточный выстрел из двадцати, у Старых — абсолютная меткость. Дорога, что называется, ложка к обеду: в российских эстафетах перед чемпионатом мира, как специально, открыты вакансии. Приставишь их, образца гонки на чемпионате Европы, мысленно в наши...
«Медицинская комиссия в биатлоне стала похожа на прокуратуру»
  • 25.01.2017
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«Медицинская комиссия в биатлоне стала похожа на прокуратуру»
Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак поделился с «СЭ» своим мнением относительно петиции спортсменов в IBU об ужесточении антидопинговых правил и рассказал, что надеется на оправдание сдавшей положительный тест на мельдоний биатлонистки Ольги Абрамовой. — Одиннадцать биатлонистов и один тренер сборной Украины поставили свои подписи под петицией об ужесточении антидопинговых правил, которую спортсмены направили в IBU. Какова ваша позиция на этот счет? Действительно ли нужно увеличить...
Ирина Старых – чемпионка Европы по биатлону в индивидуальной гонке! Светлана Слепцова – серебряный призёр!
  • 25.01.2017
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Ирина Старых – чемпионка Европы по биатлону в индивидуальной гонке! Светлана Слепцова – серебряный призёр!
Сегодня, 25 января, в Дужниках Здрой (Польша) стартовал чемпионат Европы по биатлону-2017. Россиянка Ирина Старых с точной стрельбой победила в индивидуальной гонке на 15 км, опередив на минуту и три секунды свою соотечественницу Светлану Слепцову и на минуту и пять секунд — бронзового призёра сегодняшней гонки украинку Анастасию Меркушину. Слепцова и Меркушина допустили по одной ошибке на огневых рубежах. Чемпионат Европы по биатлону-2017. Дужники Здрой (Польша), 25 января Женщины. Индивидуальная...
Александр Логинов – чемпион Европы по биатлону в индивидуальной гонке! Алексей Слепов – бронзовый призёр!
  • 25.01.2017
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Александр Логинов – чемпион Европы по биатлону в индивидуальной гонке! Алексей Слепов – бронзовый призёр!
Сегодня, 25 января, в Дужниках Здрой (Польша) стартовал чемпионат Европы по биатлону. Россиянин Александр Логинов победил в индивидуальной гонке на 20 км, опередив на 11 секунд болгарина Красимира Анева, на 53,6 — бронзового призёра соотечественника Алексея Слепова. При этом Логинов допустил один промах, а Анев и Слепов стреляли точно. Чемпионат Европы по биатлону-2017. Дужники Здрой (Польша), 25 января Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км, четыре огневых рубежа 1. Александр Логинов (Россия) ...
Логинов и Старых ответили критикам России. Что написали биатлонисты в петиции
  • 25.01.2017
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Логинов и Старых ответили критикам России. Что написали биатлонисты в петиции
В среду россияне Александр Логинов и Ирина Старых, недавно отбывшие дисквалификации за допинговые нарушения, стали героями первого дня чемпионата Европы. В польском городе Дужники-Здрой наши спортсмены выиграли индивидуальные гонки. Но этого бы триумфа не произошло, если Международный союз биатлонистов (IBU) принял бы правила, на которых сейчас настаивают антидопинговые активисты. В распоряжении «СЭ» оказался полный текст петиции об ужесточении борьбы с запрещенными веществами, которые подписали...
Александр Тихонов: «Нужно принимать решения самим и перестать быть трусами»
  • 25.01.2017
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Александр Тихонов: «Нужно принимать решения самим и перестать быть трусами»
Сейчас главное, чтобы в команде была нормальная обстановка, ребята и особенно девчонки приобрели уверенность в своих силах. То, что мы отказались от Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира в Острове, я считаю преждевременным решением. Также не нужно было бояться попробовать Логинова в эстафете перед чемпионатом мира. Мы дошли до того что президент IBU уже решает вопрос с Логиновым за нас и открыто говорит, что он может выступать, где угодно, а мы сами решение принять не можем. Мы стали забывать...
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  ТВ-программа трансляций биатлона  
0:00 -
Матч! Арена (HD) - Биатлон. Чемпионат Европы. Мужчины. Индивидуальная гонка. Трансляция из Польши (12+)
0:00 -
Матч! Арена - Биатлон. Чемпионат Европы. Мужчины. Индивидуальная гонка. Трансляция из Польши (12+)
1:40 -
Матч! Арена (HD) - Биатлон. Чемпионат Европы. Женщины. Индивидуальная гонка. Трансляция из Польши (12+)
1:40 -
Матч! Арена - Биатлон. Чемпионат Европы. Женщины. Индивидуальная гонка. Трансляция из Польши (12+)
2:30 -
Гумор ТБ - Биатлон. Кубок мира. 2016-2017. Спринт 7,5км. (женщины) UA:Первый (12+)
2:30 -
ТС РОСЬ - Биатлон. Кубок мира. 2016-2017. Спринт 7,5км. (женщины) UA:Первый (12+)
2:30 -
Телеканал 24 - Биатлон. Кубок мира. 2016-2017. Спринт 7,5км. (женщины) UA:Первый (12+)
6:00 -
Матч! Арена (HD) - Биатлон. Чемпионат Европы. Мужчины. Индивидуальная гонка. Трансляция из Польши (12+)
6:00 -
Матч! Арена - Биатлон. Чемпионат Европы. Мужчины. Индивидуальная гонка. Трансляция из Польши (12+)
8:05 -
Матч! Арена (HD) - Биатлон. Чемпионат Европы. Женщины. Индивидуальная гонка. Трансляция из Польши (12+)
8:05 -
Матч! Арена - Биатлон. Чемпионат Европы. Женщины. Индивидуальная гонка. Трансляция из Польши (12+)
8:30 -
Eurosport 2 - Биатлон. Чемпионат Европы. Польша. Мужчины. Индивидуальная гонка (12+)
8:40 -
Беларусь 5 - Биатлон. Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка. Мужчины (12+)
9:30 -
Матч ТВ - Биатлон. Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка. Мужчины. Трансляция из Польши (12+)
10:45 -
Беларусь 5 - Биатлон. Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка. Женщины (12+)
11:30 -
Eurosport 2 - Биатлон. Чемпионат Европы. Польша. Женщины. Индивидуальная гонка (12+)
11:50 -
Матч ТВ - Биатлон. Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из Польши (12+)
15:25 -
Гумор ТБ - Биатлон. Кубок мира. 2016-2017. Спринт 7,5км. (женщины) UA:Первый (12+)
15:25 -
ТС РОСЬ - Биатлон. Кубок мира. 2016-2017. Спринт 7,5км. (женщины) UA:Первый (12+)
15:25 -
Телеканал 24 - Биатлон. Кубок мира. 2016-2017. Спринт 7,5км. (женщины) UA:Первый (12+)
19:25 -
Матч! Арена (HD) - Биатлон. Чемпионат Европы. Мужчины. Индивидуальная гонка. Трансляция из Польши (12+)
19:25 -
Матч! Арена - Биатлон. Чемпионат Европы. Мужчины. Индивидуальная гонка. Трансляция из Польши (12+)
 
 
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Моцарт российского биатлона!
  • 26.01.2017
  • 7
  • 46
Моцарт российского биатлона!
В мировом биатлоне есть всё. И все. Есть и Король, и Принц. Есть даже «Бог»(!) (лучше называть его «инопланетянин» — как-то скромнее всё же). Жаль только вот, что титулованные особы — астматики, а «бог», прости Господи, как он САМ признался «геномодифицированный». Но королей много (как и жуликов), а Моцарт — один. Эх, короли, короли... Короли и капуста. Похоже, что только одна она и интересует этот свет — зелень. И ради этой зелени-капусты они (мы?) готовы на всё — наехать по делу и без дула на...
В гостях у сказки
  • 24.01.2017
  • 13
  • 13
В гостях у сказки
У иноземцев пень перчёный, Всё не сидится им на нём. И днём и ночью думой чёрной Забит их мозговодоём. Глядеть направо Русь мешает, Налево — Русь им портит вид. Там чудеса, там Wada бродит, Лапша там на ушах висит. Там на описанных пробирках Следы невиданных зубов, Там русофобные прихвостни Готовы прыгать из штанов. Вопят: “Бойкот!” “Долой!” Но всё напрасно... (Хоть чинуши и портят строй И отдают Тюмень безвольно) На бред невнятный и пустой Мы отвечаем песней...
ВАДА из ада. России объявили спортивную войну
  • 24.01.2017
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ВАДА из ада. России объявили спортивную войну
Дорогие друзья, предлагаю вам прочесть статью Андрея Фефёлова, опубликованную в газете «ЗАВТРА» (январь 2017, №3), zavtra.ru ВАДА из ада На днях 19 национальных антидопинговых структур выступили за жесточайшие санкции в отношении российских спортсменов. Суть требований: исключить участие России во всех международных соревнованиях и лишить её права проведения таковых на своей территории. Подобные беспрецедентно жёсткие требования — продолжение прошлогодних наездов на российский спорт и прямой результат...
Светлая память нашей Женечке
  • 23.01.2017
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Светлая память нашей Женечке
Сегодня ночью умерла в больнице наша Женечка, наша солнечная, добрая, жизнерадостная девочка. После тяжелой болезни. Светлая ей память! Помолитесь за нее. Помяните её добрыми словами. Мы тебя никогда не забудем, наша милая Жека! youtube.com
Для нас молодцы вы всегда! (римейк в честь эстафетной бронзы в Антхольце)
  • 21.01.2017
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Для нас молодцы вы всегда! (римейк в честь эстафетной бронзы в Антхольце)
Рисует узоры мороз на оконном стекле, Но нашим ребятам сидеть не по нраву в тепле. Команда упорно несётся по спускам, горам. Ребята, ребята, ну как не завидовать вам? На трассе Антхольца, где все зарубиться спешат, Там наши спортсмены препоны на лыжах крушат. Ребята, ребята, вдруг сердце забилось в груди. Ребята, ребята, какой результат впереди? Когда мимо цели вдруг выстрел, увы, пролетал, Болельщик российский в тревоге за вас замирал. Ребята, ребята, вы в схватку бросайтесь, друзья! ...
Русский богатырь
  • 21.01.2017
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Русский богатырь
Кто вчера всех победил — Первый Русский Богатырь, в чьём гороскопе — Царь Зверей, что делает тебя мощней! Наш лейб-гвардеец был точнее! А мушкетёр? Он пал в дуэли! Здесь мишки — талисман этапа, и мы сильны! С Победой! Браво!
Вот это слава, это честь! (о победе Антона Шипулина на 6 этапе КМ в Италии)
  • 20.01.2017
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Вот это слава, это честь! (о победе Антона Шипулина на 6 этапе КМ в Италии)
Вот это слава, это честь, Какой сегодня праздник! Спасибо, Тоха, что ты есть, Не всё Мартен, проказник )) Взошла звезда твоя, Антон, Мы верили и ждали, И вот он блеск — вот чемпион, Достоин ты медали! А зафуркадье... к чёрту, в лету, Виват! И дальше зажигай! К тебе мы с пламенным приветом, Мчи по лыжне, стреляй, дерзай! С уважением!
Лица Биатлона. Усатый нянь
  • 19.01.2017
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Лица Биатлона. Усатый нянь
И вот, уважаемые коллеги, мы прямиком после крещенской проруби окунулись в Антхольц. Ура, первые гонки уже начались, а сколько ещё будет! Проводя аналогию между широкоэкранной кинопремьерой и женской индивидуальной гонкой, выражаясь языком Дмитрия Губерниева можно сказать, что три ноля это ещё не мировое господство. Предыдущий этап в Рупольдинге, в частности её эстафетной составляющей, принёс мне видение одной картинки, которая не давала покоя, никак не исчезала в ментальной мусорной корзине и просилась...
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Существует ли проблема комментирования в биатлоне?
  • 22.01.2017
  • 14
  • 57
Логинов рвет всех после дисквалификации, а его не пускают на Кубок мира. Почему?
  • 14.01.2017
  • 7
  • 82
Что у Шипулина с финишем?
  • 15.01.2017
  • 5
  • 45
Кто победит в Антхольце — Фуркад, Шипулин или Шемп?
  • 20.01.2017
  • 2
  • 7
Зачем нужен этап Кубка мира в Оберхофе?
  • 06.01.2017
  • 5
  • 6
 
 
  Биатлон. Результаты  / + добавить
Чемпионат Европы (ЧЕ-2017), Дужники Здрой (Польша), индивидуальная гонка 15 км, женщины
  • 25.01.2017
  • 6
  • 31
Чемпионат Европы (ЧЕ-2017), Дужники Здрой (Польша), индивидуальная гонка 20 км, мужчины
  • 25.01.2017
  • 5
  • 52
6 этап Кубка мира, Антхольц-Антерсельва (Италия), эстафета 4x6 км, женщины
  • 22.01.2017
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6 этап Кубка мира, Антхольц-Антерсельва (Италия), масс-старт 15 км, мужчины
  • 22.01.2017
  • 11
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  Фото биатлона (23308)  /  + добавить
Кубок мира по биатлону КМ 2016-2017 Leogang AustriaПопулярный спортсмен сборной команды России Максим Цветков 21 января поделился новым фото на своей личной странице в Инстаграм и оставил комментарий ниже: «Вид хороший, спасибо команде за отличную гонку! Спасибо всем за поддержку! #биатлон».Популярный спортсмен сборной команды России Алексей Слепов 22 января представил миру свой фото креатив в бесплатном приложении Instagram для обмена фотографиями и видеозаписями и сопроводил фото текстом: «#arber good night . Арбер как я понял- это национальный парк. Есть город Боденмайс, в котором мы живём . До трассы приходилось ездить на микроавтобусе 8и 10км. ( туристическая и основная). Завтра переезд в Польшу на Чемпионат Европы.».Известный спортсмен сборной команды Норвегии Тарьей Бё 22 января сделал новую фотографию на сайте Инстаграм и сделал под photo запись: «He's back And I'll always have your back».
 
 
 
Кубок мира. Общий зачет. Мужчины
  
Имя биатлониста Страна Очки
1 FOURCADE Martin FRA 824
2 SHIPULIN Anton RUS 548
3 SCHEMPP Simon GER 522
4 PEIFFER Arnd GER 461
5 SVENDSEN Emil Hegle NOR 457
6 LESSER Erik GER 433
7 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 426
8 BOE Johannes Thingnes NOR 425
9 TSVETKOV Maxim RUS 405
10 EBERHARD Julian AUT 394
 полная таблица
 
 
 
Кубок мира. Общий зачет. Женщины
  
Имя биатлониста Страна Очки
1 DAHLMEIER Laura GER 669
2 KOUKALOVA Gabriela CZE 652
3 MAKARAINEN Kaisa FIN 637
4 DORIN HABERT Marie FRA 600
5 WIERER Dorothea ITA 466
6 HILDEBRAND Franziska GER 418
7 BRAISAZ Justine FRA 406
8 PUSKARCIKOVA Eva CZE 403
9 AKIMOVA Tatiana RUS 393
10 CHEVALIER Anais FRA 393
 полная таблица
 
 
  Видео  / + добавить видео
Дмитрий Губерниев представил миру свой видеошедевр в своем Инстаграме
Награждение в женской индивидуальной гонке на ЧЕ-2017 от Дмитрия Губерниева
Награждение в мужской индивидуальной гонке на ЧЕ-2017 от Дмитрия Губерниева
Алексей Слепов добавил свой креатив в Instagram
 
Биатлон сегодня наиболее популярный, зрелищный, зимний вид спорта. Кубок мира смотрят миллионы людей всех возрастов и статусов и с нетерпением ждут начала трансляций каждого этапа КМ. Спортивная международная пресса уделяет пристальное внимание этому олимпийскому двоеборью, а его популярность в мире ярко отражает рост интереса к лыжам и лыжному спорту, увеличение количества фан-клубов, школ, соревнований, информационных ресурсов, освещающих новости биатлона, расширение программы Олимпийских игр, Чемпионатов мира и стран-участниц. С момента решения о проведении в России Зимних Олимпийских Игр в 2014 году повышенное внимание к развитию этого спорта многократно усилилось! Россия является одной из стран лидеров современного biathlon-а. Но Чемпионаты мира и соревнования на этапах КМ, прошедшие после Олимпиады, показали, что наши биатлонисты далеки от идеальной спортивной формы, российская биатлонная школа уже не имеет громадного преимущества, которое было во времена СССР и прежние годы. ОИ-2014 в Сочи (Russia) успешно прошла, у нашей сборной есть медали в мужской и женских эстафетах, но нет ни одной золотой медали в личных соревнованиях. В новом сезоне у российской сборной новая команда, у тренерского штаба время экспериментов, в предолимпийском сезоне придется решать сложнейшие задачи и формировать сборную на ОИ-2018 в Пхёнчхане, а нам, болельщикам, всеми силами поддерживать и болеть за наших! Cезон КМ 2016-2017 обещает быть очень жарким!

Мы всегда открыты и готовы к сотрудничеству! биатлон Официальный сайт всегда открыт для Вас и готов опубликовать Вашу информацию, новости, поднять интересующие Вас вопросы, выслушать и выполнить Ваши пожелания и предложения! Наша спортивная социальная сеть всегда рада добрым, интересным, позитивным людям!

Мы приглашаем спортсменов, тренеров, болельщиков и фанатов всех стран, средства массовой информации и журналистов, спортивные секции и школы, организаторов соревнований и руководителей, спонсоров и благотворителей принимать активное участие в развитии спорта!

Биатлон — поистине наш национальный зимний вид спорта. Очень приятно, что Вы и огромная аудитория людей нашей страны интересуетесь этим прекрасным спортом. Мы верим, что здоровье нации, напрямую зависит от пропаганды здорового образа жизни и интерес к sport-у это уже вклад в его развитие.

Развитие biatlon-а в стране, его престиж на мировой арене спорта зависят ОТ НАС, нас вместе. Вместе мы сможем преодолеть все сложности и достичь необыкновенных высот!

Пишите нам и мы обязательно ответим и поможем!

По результатам почти полувековых самых престижных спортивных баталий на биатлонных стрельбищах и лыжных трассах советско-российская научно-педагогическая школа биатлона получила международное признание, обрела мировую известность. Рекордные достижения наших биатлонистов были обеспечены талантом и трудолюбием работающих с ними тренеров, врачей, массажистов, научных работников, сотрудников сервисной группы, руководителей спорта, создателей отечественного комплекса «оружие плюс патрон» — одного из лучших в мире. Великие достижения, победные традиции наших биатлонистов и лыжников, вклад отечественных специалистов в процветание олимпизма, всего международного спортивного движения — это национальная гордость России!

история История биатлона как спорта начинается с 1949 года. Чемпионаты мира ежегодно проводят с 1958 г., а олимпийскую прописку этот спорт получил в 1960 г. на VIII Играх (Скво-Вэлли, США). В каждом олимпийском году мировые Чемпионаты разыгрывают только в тех дисциплинах, которые не входят в олимпийскую программу. Долгие годы biathlon был исключительно мужским видом спорта. Соревновательные программы Олимпиад и Чемпионатов включали только один вид — лыжную гонку на 20 км со стрельбой из боевого оружия на 4 огневых рубежах, по 5 выстрелов на каждом. Любопытно, что на 1-3-м рубежах стрельбу разрешали вести из любого положения (почти все биатлонисты, естественно, отдавали предпочтение положению лежа), а на последнем, 4-м, рубеже — только из положения стоя. За каждый промах ко времени прохождения соревновательной дистанции начисляли еще 2 штрафные минуты.

Раздел сайта для тренеров и специалистов, а также студентов физкультурных ВУЗов, обучающихся по специальности «Физическая культура и спорт», посвященный актуальным вопросам подготовки квалифицированных биатлонисток, системам тренировок, специфике соревновательной деятельности, в том числе и членов сборных команд России. Представленные методологические особенности процесса подготовки разработаны на основе научного подхода, с использованием материалов исследований ведущих специалистов-теоретиков и тренеров-практиков.
 
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