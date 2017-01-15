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Биатлон (biathlon)

Биатлон в России и мире

 
  Новости биатлона  / + добавить новость
Состав сборной России по биатлону на 6 этап Кубка мира в Италии
  • 15.01.2017
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Состав сборной России по биатлону на 6 этап Кубка мира в Италии
19-22 января в Антхольц-Антерсельве (Италия) пройдёт шестой этап Кубка мира по биатлону. В состав сборной России вошли 12 спортсменов — по шесть мужчин и женщин. Состав сборной России на 6 этап Кубка мира по биатлону. Антхольц-Антерсельва (Италия), 19-22 января Мужчины Антон Шипулин Антон Бабиков Максим Цветков Матвей Елисеев Евгений Гараничев Дмитрий Малышко Женщины Татьяна Акимова Ольга Подчуфарова Екатерина Глазырина Ульяна Кайшева Ирина Услугина Виктория Сливко
Александр Касперович: «Логинов входит в число претендентов на чемпионат мира»
  • 15.01.2017
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Александр Касперович: «Логинов входит в число претендентов на чемпионат мира»
Главный тренер сборной России Александр Касперович подвел итоги пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге и рассказал о подготовке нашей команды к чемпионату мира. — В Рупольдинге наша команда лишь однажды была на подиуме — в мужской эстафете. Вы удовлетворены результатами сборной? — В мужской эстафете мы сознательно попробовали другой вариант расстановки. Антон Шипулин — надежный финишер, но мы должны иметь запасной вариант. В финишном створе Антону Бабикову немного не хватило, в том числе, и психологически...
Антон Шипулин четвертый в гонке преследования на 5 этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
  • 15.01.2017
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Антон Шипулин четвертый в гонке преследования на 5 этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
Сегодня, 15 января, в немецком Рупольдинге мужчины разыграли комплект наград во втором преследовании 2017 года. Действующий обладатель БХГ, первый в общем зачете в текущем сезоне КМ, Мартен Фуркад, стартовавший с первой позиции победил в сегодняшней гонке на 12,5 км, допустив три ошибки при стрельбе. У француза эта победа стала четвертой подряд в гонках преследования и десятой в сезоне КМ 2016-17. Норвежец Эмиль-Хегле Свендсен с точной стрельбой стал серебряным призером сегодняшней гонки, а третий...
Кайса Макарайнен победила в женской гонке преследования на 5 этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге!
  • 15.01.2017
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Кайса Макарайнен победила в женской гонке преследования на 5 этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге!
Сегодня, 15 января, в немецком Рупольдинге завершился пятый этап КМ по биатлону, где в последний день соревнований мужчины и женщины разыграли комплекты наград во втором преследовании 2017 года. Победу в гонке на 10 км с одним промахом одержала победительница вчерашнего спринта финка Кайса Макарайнен. Второй с двумя штрафными кругами на первой «лежке» стала обладательница БХГ прошлого сезона и первая в общем зачете текущего сезона Габриэла Коукалова, а замкнула тройку призёров француженка Мари ...
Что стоит за письмом 170 биатлонистов
  • 15.01.2017
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Что стоит за письмом 170 биатлонистов
По словам главы чешской федерации биатлона Иржи Хамзы, 170 биатлонистов потребовали от IBU решительных действий в борьбе с допингом. Подписание письма с соответствующим содержанием состоялось в Рупольдинге, где сейчас проходит этап Кубка мира по биатлону. По нашей информации, именно Хамза был его составителем и агитировал спортсменов его подписать. — Мы считаем, что пришло время решительных мер со стороны Международного союза биатлонистов. Спортсменов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых...
Евгений Гараничев — о неудачах на старте сезона и ошибках в стрельбе
  • 15.01.2017
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Евгений Гараничев — о неудачах на старте сезона и ошибках в стрельбе
В чём причина промахов на «стойке», почему нужно было слушать тренера и каково выступать без эстафет — в интервью Евгения Гараничева. Нынешний сезон с самого начала складывается для Евгения Гараничева непросто. Из-за перенесённой на вкатывании болезни он весь декабрь искал себя, потом был вынужден пропустить этап в Оберхофе и провести полноценный сбор и наконец в Рупольдинге в эпизодах смотрелся уже неплохо. Первую половину гонки преследования он провёл в лидерах, претендовал на место на подиуме...
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  ТВ-программа трансляций биатлона  
Сегодня по телевидению нет ни прямых трансляций биатлона, ни прямых эфиров, ни повторов соревнований, никаких передач о данном виде спорта! Посмотрите всю тв-программу биатлона, возможно в ближайшие дни есть трансляции
 
 
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Запоздавший эксперимент
  • 15.01.2017
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Запоздавший эксперимент
«Большое видится на расстоянии», — так и хочется порой крикнуть нашему ТШ. На мой взгляд, деталь просматривается при рассмотрении деятельности женского ТШ со стороны: меняются тренеры, даже меняется состав Правления СБР, а вот личность, занимающая главную должность для определения составов как тренеров, так и спортсменов, остаётся неприкосновенной. Конечно же речь идёт о бывшем директоре лыжной базы в г. Омск — Барнашове Владимире Михайловиче. Кто, как не Председатель ТС даёт оценку тренерам и ...
В конькобежном спорте появился новый стиль скоростного бега
  • 15.01.2017
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В конькобежном спорте появился новый стиль скоростного бега
На чемпионате Европы по многоборью в Нидерландах норвежский конькобежец Sverre Lunde Pedersen 8 января 2017 на дистанции 10000 метров применил новую технику скоростного бега на коньках. Главная особенность этой техники состоит в том, что руки конькобежца не совершают маховых движений, а опираются кистями на колени. Новая стойка позволяет создать для плечевого пояса опору на колени, тем самым значительно разгрузить мышцы спины. Этот эффект и использовал Pedersen, когда ему остро не хватало сил завершить...
Пора что-то менять... и менять с холодной головой!
  • 13.01.2017
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Пора что-то менять... и менять с холодной головой!
Провал, новый антирекорд, 2 штрафных круга и 11 доппатронов, проигрыш ногами за 3 этапа (не считая акимовский) 3минуты и 10 секунд! И это на 6км! Наверное не такого ждала биатлонная страна от юного поколения (напомню Подчуфарова лишь на два года старше Кайшевой и Сливко)… Всё бы до нечего, если бы не личные высказывания этих спортсменок. Кайшева несколькими днями назад заявила что не пугается скоростей на КМ, но в итоге уступает далеко не лучшему бегунку Бескон целую минуту ходом на 6 км...
Радость, ты опять приходишь к нам (римейк в честь эстафетного серебра)
  • 11.01.2017
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Радость, ты опять приходишь к нам (римейк в честь эстафетного серебра)
Вслед тебе болельщики кричали, Шарфик согревал привычно грудь. Позади — сомненья и печали. Привезти медали не забудь! Радость — это гонка, гонка — это звонко! Трек, где не красуется Фуркад. Мы одной командой пробежали ловко. Нашей эстафете нет почти преград. Скоро уж соперник скроется из виду, Но астматик Свендсен вдруг настиг. Ладно, финишёр, стерпи обиду. Гонка малодушья не простит. Радость — это гонка, гонка — это звонко! Трек, где не красуется Фуркад. Мы одной командой пробежали...
Наши. Радужный стрелок
  • 10.01.2017
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Наши. Радужный стрелок
Вновь приветствую вас, поклонники жаркого по накалу зимнего вида спорта. За последнее время с моей первой публикации я получил немало предложений изобразить кого-нибудь из наших. Так как задача это ответственная, не французов чай малевать, тут подход щепетильный нужон, то я противился и уклонялся от призыва. Но на днях, ознакомившись с составом сборной на 5-ый этап КМ в Рупольдинге и порадовавшись за возвращающихся в строй «ветеранов», получил ментальной почтой образ рисунка. Расписавшись в получении...
Вам на укол — мадам Коукалова
  • 07.01.2017
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Вам на укол — мадам Коукалова
А! Это ты... Не девушкой влюбленной, Но бабой дерзостной, неверной, забубенной В российский дом вошла, на всех на нас глядишь. Страшна у нас в душе предгрозовая тишь... (оригинал А. Ахматова переложено Л. Бондаренко) Уважаемые коллеги по биатлонному цеху. Милые, адекватные люди. Иногда наступают дни, когда никак не ограничиться только дружескими шаржами, когда надо бросить юмор, приправленный сатирой на борьбу с глупостью и хроническим невежеством. Биатлон перестал быть просто спортом, это целая...
Лица биатлона. Глашатай
  • 06.01.2017
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Лица биатлона. Глашатай
Друзья и коллеги по биатлонно-болельщицкому цеху, с морозцем, но покамест без инея на устах, приветствую вас. У нас -37 цельского, а у вас? Но холод с зубным дрожжжанием в сторону. Спешу заверить вас, что ни праздники ни морозы и их деды не выбили меня из творческой коллеи и я вооружившись чашкой бодрящего горячего чая продолжаю серию дружеских шаржей по околобиатлонной тематике. Очередь, интенсивно расталкиваясь палками и грамотно используя спуски, дошла до самого обсуждаемого комментатора России...
Вступайте в наши соц.группы и не забывайте ставить «like» у понравившихся материалов на сайте
  • 05.11.2015
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Вступайте в наши соц.группы и не забывайте ставить «like» у понравившихся материалов на сайте
Уважаемые болельщики, читатели и посетители сайта, ВАЖНОЕ обращение к Вам! Нашему сайту 3 ноября исполнилось 13 лет, он уже многие годы один из самых популярных сайтов тематики «биатлон» в России, но есть серьезные моменты, где мы существенно отстаем. Главный из них — это социальные сети! Стыдно признаться, но у сайта с более 43.000 зарегистрированных пользователей в нашей официальной соц.странице ВКонтакте всего 2,5 тыс. человек, в Facebook и Одноклассниках вообще меньше пятисот, про другие я вообще...
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Что у Шипулина с финишем?
  • 15.01.2017
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Логинов рвет всех после дисквалификации, а его не пускают на Кубок мира. Почему?
  • 14.01.2017
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Зачем нужен этап Кубка мира в Оберхофе?
  • 06.01.2017
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Оптимальный состав сборной России или как сделать нашу сборную лучше?
  • 10.01.2017
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Призрак бродит по России...
  • 28.12.2016
  • 3
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  Биатлон. Результаты  / + добавить
5 этап Кубка мира, Рупольдинг (Германия), гонка преследования (пасьют), женщины
  • 15.01.2017
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5 этап Кубка мира, Рупольдинг (Германия), гонка преследования (пасьют), мужчины
  • 15.01.2017
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5 этап Кубка мира, Рупольдинг (Германия), спринт 7.5 км, женщины
  • 14.01.2017
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5 этап Кубка IBU, Арбер (Германия), индивидуальная гонка 15 км, женщины
  • 14.01.2017
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  Фото биатлона (23308)  /  + добавить
Кубок мира по биатлону КМ 2016-2017 Ruhpolding GermanyПопулярный спортсмен сборной команды Германии Симон Шемп 13 января добавил новое фото на сайте Инстаграм и прокомментировал: «Good results for us. Waiting for sunday! Congrats @martinfourcade for one more incredible race!».Кубок мира по биатлону КМ 2016-2017 Ruhpolding GermanyКубок мира по биатлону КМ 2016-2017 Ruhpolding Germany
 
 
 
Кубок мира. Общий зачет. Мужчины
  
Имя биатлониста Страна Очки
1 FOURCADE Martin FRA 730
2 SCHEMPP Simon GER 446
3 SHIPULIN Anton RUS 440
4 SVENDSEN Emil Hegle NOR 414
5 PEIFFER Arnd GER 409
6 LESSER Erik GER 379
7 EBERHARD Julian AUT 362
8 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 352
9 TSVETKOV Maxim RUS 341
10 BOE Johannes Thingnes NOR 338
 полная таблица
 
 
 
Кубок мира. Общий зачет. Женщины
  
Имя биатлониста Страна Очки
1 KOUKALOVA Gabriela CZE 587
2 MAKARAINEN Kaisa FIN 568
3 DAHLMEIER Laura GER 555
4 DORIN HABERT Marie FRA 517
5 WIERER Dorothea ITA 432
6 HILDEBRAND Franziska GER 366
7 BRAISAZ Justine FRA 357
8 PUSKARCIKOVA Eva CZE 345
9 AKIMOVA Tatiana RUS 339
10 OLSBU Marte NOR 326
 полная таблица
 
 
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Дмитрий Губерниев выгрузил свежий видеоролик в Инстаграм
 
Биатлон сегодня наиболее популярный, зрелищный, зимний вид спорта. Кубок мира смотрят миллионы людей всех возрастов и статусов и с нетерпением ждут начала трансляций каждого этапа КМ. Спортивная международная пресса уделяет пристальное внимание этому олимпийскому двоеборью, а его популярность в мире ярко отражает рост интереса к лыжам и лыжному спорту, увеличение количества фан-клубов, школ, соревнований, информационных ресурсов, освещающих новости биатлона, расширение программы Олимпийских игр, Чемпионатов мира и стран-участниц. С момента решения о проведении в России Зимних Олимпийских Игр в 2014 году повышенное внимание к развитию этого спорта многократно усилилось! Россия является одной из стран лидеров современного biathlon-а. Но Чемпионаты мира и соревнования на этапах КМ, прошедшие после Олимпиады, показали, что наши биатлонисты далеки от идеальной спортивной формы, российская биатлонная школа уже не имеет громадного преимущества, которое было во времена СССР и прежние годы. ОИ-2014 в Сочи (Russia) успешно прошла, у нашей сборной есть медали в мужской и женских эстафетах, но нет ни одной золотой медали в личных соревнованиях. В новом сезоне у российской сборной новая команда, у тренерского штаба время экспериментов, в предолимпийском сезоне придется решать сложнейшие задачи и формировать сборную на ОИ-2018 в Пхёнчхане, а нам, болельщикам, всеми силами поддерживать и болеть за наших! Cезон КМ 2016-2017 обещает быть очень жарким!

Мы всегда открыты и готовы к сотрудничеству! биатлон Официальный сайт всегда открыт для Вас и готов опубликовать Вашу информацию, новости, поднять интересующие Вас вопросы, выслушать и выполнить Ваши пожелания и предложения! Наша спортивная социальная сеть всегда рада добрым, интересным, позитивным людям!

Мы приглашаем спортсменов, тренеров, болельщиков и фанатов всех стран, средства массовой информации и журналистов, спортивные секции и школы, организаторов соревнований и руководителей, спонсоров и благотворителей принимать активное участие в развитии спорта!

Биатлон — поистине наш национальный зимний вид спорта. Очень приятно, что Вы и огромная аудитория людей нашей страны интересуетесь этим прекрасным спортом. Мы верим, что здоровье нации, напрямую зависит от пропаганды здорового образа жизни и интерес к sport-у это уже вклад в его развитие.

Развитие biatlon-а в стране, его престиж на мировой арене спорта зависят ОТ НАС, нас вместе. Вместе мы сможем преодолеть все сложности и достичь необыкновенных высот!

Пишите нам и мы обязательно ответим и поможем!

По результатам почти полувековых самых престижных спортивных баталий на биатлонных стрельбищах и лыжных трассах советско-российская научно-педагогическая школа биатлона получила международное признание, обрела мировую известность. Рекордные достижения наших биатлонистов были обеспечены талантом и трудолюбием работающих с ними тренеров, врачей, массажистов, научных работников, сотрудников сервисной группы, руководителей спорта, создателей отечественного комплекса «оружие плюс патрон» — одного из лучших в мире. Великие достижения, победные традиции наших биатлонистов и лыжников, вклад отечественных специалистов в процветание олимпизма, всего международного спортивного движения — это национальная гордость России!

история История биатлона как спорта начинается с 1949 года. Чемпионаты мира ежегодно проводят с 1958 г., а олимпийскую прописку этот спорт получил в 1960 г. на VIII Играх (Скво-Вэлли, США). В каждом олимпийском году мировые Чемпионаты разыгрывают только в тех дисциплинах, которые не входят в олимпийскую программу. Долгие годы biathlon был исключительно мужским видом спорта. Соревновательные программы Олимпиад и Чемпионатов включали только один вид — лыжную гонку на 20 км со стрельбой из боевого оружия на 4 огневых рубежах, по 5 выстрелов на каждом. Любопытно, что на 1-3-м рубежах стрельбу разрешали вести из любого положения (почти все биатлонисты, естественно, отдавали предпочтение положению лежа), а на последнем, 4-м, рубеже — только из положения стоя. За каждый промах ко времени прохождения соревновательной дистанции начисляли еще 2 штрафные минуты.

Раздел сайта для тренеров и специалистов, а также студентов физкультурных ВУЗов, обучающихся по специальности «Физическая культура и спорт», посвященный актуальным вопросам подготовки квалифицированных биатлонисток, системам тренировок, специфике соревновательной деятельности, в том числе и членов сборных команд России. Представленные методологические особенности процесса подготовки разработаны на основе научного подхода, с использованием материалов исследований ведущих специалистов-теоретиков и тренеров-практиков.
 
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