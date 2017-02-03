Биатлон в России и мире

Сегодня, 3 февраля, в словацком Брезно-Осрбли стартовал шестой этап Кубка IBU по биатлону, где прошли спринтерские гонки у мужчин и женщин. Россиян Алексей Волков с точной стрельбой показал лучший результат в спринте на 10 км. Олимпийский чемпион в эстафете Дмитрий Малышко с одной ошибкой на огневом рубеже стоя стал бронзовым призером гонки. Второе время на финише у норвежца Фредрика Ессбакка, который уступил Волкову 4,6 секунды при том же качестве стрельбы. Еще один спортсмен сборной России Тимур...
Сегодня, 3 февраля, в словацком Брезно-Осрбли стартовал шестой этап Кубка IBU по биатлону. Россиянка Дарья Виролайнен показала второе время на финише в спринте на 7,5 км. Победила немка Дениз Херман, опередив россиянку на 18,6 секунды. Бронзовым призёром спринта стала хозяйка этапа Паулина Фиалкова. При этом Виролайнен и Фиалкова стреляли точно, а у немки — один промах. 6 этап Кубка IBU по биатлону. Брезно-Осрбли (Словакия), 3 февраля Женщины. Спринт, 7,5 км 1. Денизе Херманн (Германия) — 19.27...
Русские, немцы и норвежцы в Хохфильцене будут болеть против Фуркада, потому что он своей манией величия убивает биатлон. И всем надоел. Беспросветная монархия Ещё два-три года назад интерес к женскому биатлону был не сравним с мужским. С уходом Магдалены Нойнер и Туры Бергер всё соперничество на лыжне свелось к противостоянию двух спортсменок — Дарьи Домрачевой и Кайсы Мякяряйнен. Своим соперницам они везли на лыжне трамвайную остановку, а потому те могли рассчитывать на успех только в случае их...
Сегодня, 3 февраля, в казахской Алма-Ате прошли гонки преследования у мужчин и женщин в рамках XXVIII всемирной зимней Универсиады. Действующий обладатель Кубка России Сергей Корастылёв с точной стрельбой одержал победу в мужском пасьюте. Серебряная и бронзовая награды также достались россиянам Дмитрию Иванову и Семёну Сучилову. Четвёртое и шестое место также у российских биатлонистов. В женском преследовании две россиянки стали призерами зимней Универсиады-2017. Тюменская биатлонистка Ольга Шестерикова...
Состав сборной России по биатлону на Чемпионат мира (ЧМ-2017). Хохфильцен (Австрия), 9-19 февраля Мужчины: Антон Бабиков Алексей Волков Евгений Гараничев Матвей Елисеев Александр Логинов Дмитрий Малышко Максим Цветков Антон Шипулин Женщины: Татьяна Акимова Дарья Виролайнен Екатерина Глазырина Ольга Подчуфарова Светлана Слепцова Ирина Старых Расписание ЧМ-2017 по биатлону в австрийский Хохфильцене на все дни 9 февраля 2017 (16:45, четверг) — смешанная эстафета 10 февраля 2017 (16...
Накануне старта чемпионата мира прапорщик ЦСКА Антон Бабиков (13-е место в общем зачете Кубка мира) дал откровенное интервью нашему изданию. «Я ЗАБЫЛ ЭСТАФЕТУ В РУПОЛЬДИНГЕ» — Антон, сколько дней вы отдыхали в родной Уфе после этапе Кубка мира в Антхольце? — Три дня, но не назвал бы это «отдыхом». Когда прилетел домой, мне тренер разрешил выспаться и отдохнуть, а потом два дня я тренировался. Мало времени, конечно, но что поделать — три дня дома уже хорошо. Перед отъездом в Москву встретились...
Любовь к биатлону, как, впрочем, ко всем зимним лыжным баталиям, мне привил отец. Он был обычным трактористом из обычного российского колхоза. Хочется много слов благодарности сказать своему папе, который с нетерпением ждал по черно-белому телевизору трансляции (это было начало 90-ых) биатлонно-лыжных соревнований за честь и гордость России. Его переживания, эмоции до сих пор перед глазами. Он всегда принимал участие в межрайонных состязаниях (сегодня такие мероприятия можно было бы назвать региональными...
Статистика выступления мужской команды России на стартах Кубка IBU за 2 триместра текущего сезона 2016-2017, с учётом Чемпионата Европы (ЧЕ-2017). Личные подиумы за 2 триместра в сезоне 2016-2017 на Кубке IBU: Всего 14 (1-е место — 6, 2-е место — 6, 3-е место — 2) Александр Логинов — 6 (1 место — в спринте-2 Мартелла и в спринте Душники-Здруй, в пасьюте Душники-Здруй, в индивидуальных гонках Арбера и Душники-Здруй, 2-ое место — в спринте Душники-Здруй), Алексей Волков — 2 (2 место — в спринте...
Пишу всем тем, кто считает, что Логинова рано сравнивать с Шипулиным. Мое мнение что функционально он ничем ему не уступает прямо сейчас, ставлю знак равенства. Это говорят и многие бывшие битлонисты в своих интервью. И цифры статистики тоже: Сезон 2012-13. Среднее оставание на лыжне: — Логинов +1.50 — Шипулин +2.40 Сезон 2013-14. Среднее оставание на лыжне: — Логинов +3.60 — Шипулин +2.60 Относительно самого себя Логинов значительно сдал, относительно же Шипулина не так и сильно. В сезоне...
Есть женщины в русских селеньях, Их мамами нежно зовут. Усейна на лыжах догонят Болтом его обзовут. Добрый день, уважаемые коллеги, большие и малые любители биатлона. Славным и урожайным выдался чемпионат Европы. С надеждой ждём спеломедального плодоношения и от чемпионата Мира. А пока же предлагаю перевести дух, немного отдохнуть и расслабиться, в то время как тренерский штаб чешет репы и усы, делая непростой выбор, определяя составы команды. Конечно, выбор определяется не только замыслами...
Римейк в честь неоднократных побед Александра Логинова на Чемпионате Европы-2017: Не сразу все устроилось, судьба не просто строилась, В тебя почти не верили, но не сдавался ты. На трассе запорошенной, местами примороженной, Негаданно-непрошено вдруг вынырнул из тьмы. Александр, Александр, знай, что мы всегда с тобою, Не томись своей судьбою — ты вглядись в её лицо. Что бы ни было вначале, позабудутся печали. На Европе не случайно стал для всех ты образцом! Фуркад себе тщеславится, норвежцы...
Сейчас мы находимся перед восходом, и скоро вновь в небо взлетит русский сокол! Он станет сильнейшим, в пространстве паря, уступит ему и вся Галлия! Восплачет в тот миг виртуознейший галл! Защитник грядёт, ведь зажёгся рамтан!
Такая ты у нас одна... Треугольник вписан в окружность намертво, золотое сечение — как печать. Кто-то мудрый отчаянно спорит с нами, и ты не знаешь, что ему отвечать. Все стоит на крохотном основании — нулевой километр, земля, кружись. Этот год меняет свое название, мы хотели про счастье, а он — про жизнь. Наша Жека… Благословенен пусть будет тот день, когда ты пришла на РБ. Чтобы осветить его своим светом, чтобы щедро дарить своим друзьям настроение, добро. Чтобы поддержать, когда...
Как и ожидалось прошедший ЧЕ-2017 на многое открыл глаза! Впервую очередь, на то что у сборной России совсем не всё так плохо с резервом. Причём как в качественном виде, так и в количественном. За прошедшую неделю весь тренерский штаб убедился что в нашей резервной сборной сразу два крепких орешка, способных бороться за самые высокие места даже среди звёзд мировой величины! Олимпийская чемпионка Слепцова и вернувшаяся в спорт Ирина Старых по сути оказались ложкой мёда в бочке дёгтя. Уже после всех...
Биатлон сегодня наиболее популярный, зрелищный, зимний вид спорта. Кубок мира смотрят миллионы людей всех возрастов и статусов и с нетерпением ждут начала трансляций каждого этапа КМ. Спортивная международная пресса уделяет пристальное внимание этому олимпийскому двоеборью, а его популярность в мире ярко отражает рост интереса к лыжам и лыжному спорту, увеличение количества фан-клубов, школ, соревнований, информационных ресурсов, освещающих новости биатлона, расширение программы Олимпийских игр, Чемпионатов мира и стран-участниц. С момента решения о проведении в России Зимних Олимпийских Игр в 2014 году повышенное внимание к развитию этого спорта многократно усилилось! Россия является одной из стран лидеров современного biathlon-а. Но Чемпионаты мира и соревнования на этапах КМ, прошедшие после Олимпиады, показали, что наши биатлонисты далеки от идеальной спортивной формы, российская биатлонная школа уже не имеет громадного преимущества, которое было во времена СССР и прежние годы. ОИ-2014 в Сочи (Russia) успешно прошла, у нашей сборной есть медали в мужской и женских эстафетах, но нет ни одной золотой медали в личных соревнованиях. В новом сезоне у российской сборной новая команда, у тренерского штаба время экспериментов, в предолимпийском сезоне придется решать сложнейшие задачи и формировать сборную на ОИ-2018 в Пхёнчхане, а нам, болельщикам, всеми силами поддерживать и болеть за наших! Cезон КМ 2016-2017 обещает быть очень жарким!
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Официальный сайт всегда открыт для Вас и готов опубликовать Вашу информацию, новости, поднять интересующие Вас вопросы, выслушать и выполнить Ваши пожелания и предложения! Наша спортивная социальная сеть всегда рада добрым, интересным, позитивным людям! Мы приглашаем спортсменов, тренеров, болельщиков и фанатов всех стран, средства массовой информации и журналистов, спортивные секции и школы, организаторов соревнований и руководителей, спонсоров и благотворителей принимать активное участие в развитии спорта!
Биатлон — поистине наш национальный зимний вид спорта. Очень приятно, что Вы и огромная аудитория людей нашей страны интересуетесь этим прекрасным спортом. Мы верим, что здоровье нации, напрямую зависит от пропаганды здорового образа жизни и интерес к sport-у это уже вклад в его развитие. Развитие biatlon-а в стране, его престиж на мировой арене спорта зависят ОТ НАС, нас вместе. Вместе мы сможем преодолеть все сложности и достичь необыкновенных высот!
По результатам почти полувековых самых престижных спортивных баталий на биатлонных стрельбищах и лыжных трассах советско-российская научно-педагогическая школа биатлона получила международное признание, обрела мировую известность. Рекордные достижения наших биатлонистов были обеспечены талантом и трудолюбием работающих с ними тренеров, врачей, массажистов, научных работников, сотрудников сервисной группы, руководителей спорта, создателей отечественного комплекса «оружие плюс патрон» — одного из лучших в мире. Великие достижения, победные традиции наших биатлонистов и лыжников, вклад отечественных специалистов в процветание олимпизма, всего международного спортивного движения — это национальная гордость России!
История биатлона как спорта начинается с 1949 года. Чемпионаты мира ежегодно проводят с 1958 г., а олимпийскую прописку этот спорт получил в 1960 г. на VIII Играх (Скво-Вэлли, США). В каждом олимпийском году мировые Чемпионаты разыгрывают только в тех дисциплинах, которые не входят в олимпийскую программу. Долгие годы biathlon был исключительно мужским видом спорта. Соревновательные программы Олимпиад и Чемпионатов включали только один вид — лыжную гонку на 20 км со стрельбой из боевого оружия на 4 огневых рубежах, по 5 выстрелов на каждом. Любопытно, что на 1-3-м рубежах стрельбу разрешали вести из любого положения (почти все биатлонисты, естественно, отдавали предпочтение положению лежа), а на последнем, 4-м, рубеже — только из положения стоя. За каждый промах ко времени прохождения соревновательной дистанции начисляли еще 2 штрафные минуты.
Раздел сайта для тренеров и специалистов, а также студентов физкультурных ВУЗов, обучающихся по специальности «Физическая культура и спорт», посвященный актуальным вопросам подготовки квалифицированных биатлонисток, системам тренировок, специфике соревновательной деятельности, в том числе и членов сборных команд России. Представленные методологические особенности процесса подготовки разработаны на основе научного подхода, с использованием материалов исследований ведущих специалистов-теоретиков и тренеров-практиков.