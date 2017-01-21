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Биатлон (biathlon)

Биатлон в России и мире

 
  Новости биатлона  / + добавить новость
Бессеберг сообщил о полном оправдании 22 из 29 российских спортсменов
  • 21.01.2017
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Бессеберг сообщил о полном оправдании 22 из 29 российских спортсменов
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг на пресс-конференции подвёл итоги встречи спортсменов, представителей команд и руководства IBU. «Прежде всего я хочу сказать, что мы обсуждали большую проблему за столом. Это самая главная проблема российского спорта — антидопинговая работа в России. Российские биатлонисты также столкнулись с проблемой, которой в нормальной ситуации быть не должно. Это проблема национального антидопингового агентства. В России оно не соответствует...
Бронза у сборной России в мужской эстафете 6 этапа Кубка мира по биатлону в Италии!
  • 21.01.2017
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Бронза у сборной России в мужской эстафете 6 этапа Кубка мира по биатлону в Италии!
Сегодня, 21 января, в итальянской Антхольц-Антерсельве эстафетной гонкой у мужчин продолжились состязания шестого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017. Десять дней прошло со дня второй эстафеты текущего сезона в немецком Рупольдинг, где наша четверка в составе Волков, Шипулин, Елисеев, Бабиков завоевали серебро, такой же результат наши парни показали и в первой эстафете сезона в словенской Поклюке. В сегодняшней мужской эстафете 4х7.5 км с восемью огневыми рубежами россияне финишировали третьими...
Надин Хорхлер победила в масс-старте 6 этапа Кубка мира по биатлону в Италии! Акимова — 16-ая
  • 21.01.2017
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Надин Хорхлер победила в масс-старте 6 этапа Кубка мира по биатлону в Италии! Акимова — 16-ая
Сегодня, 21 января, в итальянской Антхольц-Антерсельве третий день соревнований 6 этапа Кубка мира по биатлону. Только что женщины разыграли комплект наград во второй гонке с общего старта в 2017 году. В женском масс-старте с точной стрельбой победила спортсменка сборной Германии Надин Хорхлер, опередив свою соотечественницу лидера в топ-рейтинге КМ, немку Лауру Дальмайер на 3,1 секунды. Бронзовым призёром сегодняшней женской 12,5 км гонки с двумя штрафными кругами стала лидер в зачете масс-стартов...
Сегодня, 21 января, исполком IBU обсудит доклад Макларена
  • 20.01.2017
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Сегодня, 21 января, исполком IBU обсудит доклад Макларена
ВАДА своими ультиматумами покушается на суверенитет IBU. Сохранит ли биатлонная семья свои принципы или сделает Россию изгоем без суда. Покушение ВАДА на демократию Спортивная составляющая Кубка мира по биатлону вновь уходит во второй план. Главной темой для обсуждения в Антхольце становится не возвращения лидерства Лауры Дальмайер или внезапное пробуждение Ольги Подчуфаровой, а предстоящее расширенное заседание исполкома IBU 21 января. Ещё две недели назад президент IBU Андерс Бессеберг заявил...
Дмитрий Малышко: «В Кубке IBU можно заново найти себя»
  • 21.01.2017
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Дмитрий Малышко: «В Кубке IBU можно заново найти себя»
Дмитрий Малышко — об участии в эстафете и борьбе за место в команде. Ровно год назад, комментируя победу российской эстафеты на этапе в Антерсельве, Антон Шипулин сказал о Дмитрии Малышко: — Дима — эстафетный боец и много раз доказывал это, в том числе и на чемпионатах мира, и на Олимпийских играх, а опыт в таких гонках очень важен. Поэтому если стоит выбор между Малышко и молодым, но не очень опытным спортсменом, пусть даже он выглядит чуть лучше и быстрее, мой выбор всегда будет в пользу Димы...
Антон Бабиков: «Больше от меня такой слабости, как в Рупольдинге, никто не увидит»
  • 21.01.2017
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Антон Бабиков: «Больше от меня такой слабости, как в Рупольдинге, никто не увидит»
Один из лидеров сборной России после эстафеты на этапе Кубка мира в Антерсельве дал интервью обозревателю «СЭ». После того, как в индивидуальной двадцатикилометровой гонке Антон Бабиков финишировал в самом конце четвертого десятка, впору было ожидать от спортсмена расстройства. Он же сказал: — Такие гонки, напротив, укрепляют во мне уверенность. Поэтому перед эстафетой я знал, что все будет в порядке. — Старший тренер вашей бригады Андрей Падин сказал накануне этапа в Антерсельве, что вы сильно расстроились...
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  ТВ-программа трансляций биатлона  
7:35 -
Матч! Арена (HD) - Биатлон. Кубок мира. Женщины. Масс-старт. Трансляция из Италии (12+)
7:35 -
Матч! Арена - Биатлон. Кубок мира. Женщины. Масс-старт. Трансляция из Италии (12+)
8:10 -
Беларусь 5 - Биатлон. Кубок мира. Антхольц. Эстафета. Мужчины (12+)
8:25 -
Матч! Арена (HD) - Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Эстафета. Трансляция из Италии (12+)
8:25 -
Матч! Арена - Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Эстафета. Трансляция из Италии (12+)
9:30 -
Матч ТВ - Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
10:00 -
Матч ТВ - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Трансляция из Италии (12+)
11:05 -
Матч ТВ - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Трансляция из Италии (12+)
11:45 -
Беларусь 5 - Биатлон. Кубок мира. Антхольц. Масстарт. Женщины (12+)
12:50 -
Матч ТВ - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция (live) из Италии (12+)
12:50 -
Беларусь 5 - Биатлон. Кубок мира. Антхольц. Масстарт. Мужчины. Прямая трансляция (live) (12+)
12:50 -
Sportbox (Спортбокс) - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины
14:50 -
Матч! Арена (HD) - Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Масс-старт. Трансляция из Италии (12+)
14:50 -
Матч! Арена - Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Масс-старт. Трансляция из Италии (12+)
16:35 -
Беларусь 5 - Биатлон. Кубок мира. Антхольц. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция (live) (12+)
16:40 -
Матч ТВ - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция (live) из Италии (12+)
16:40 -
Sportbox (Спортбокс) - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
16:45 -
Eurosport HD - Биатлон. Кубок мира. Антхольц. Женщины. Эстафета. Прямая трансляция (live) (12+)
16:45 -
Eurosport - Биатлон. Кубок мира. Антхольц. Женщины. Эстафета. Прямая трансляция (live) (12+)
20:10 -
Матч! Арена (HD) - Биатлон. Кубок мира. Женщины. Эстафета. Трансляция из Италии (12+)
20:10 -
Матч! Арена - Биатлон. Кубок мира. Женщины. Эстафета. Трансляция из Италии (12+)
20:15 -
Eurosport HD - Биатлон. Кубок мира. Антхольц. Мужчины. Масс-старт (12+)
20:15 -
Eurosport - Биатлон. Кубок мира. Антхольц. Мужчины. Масс-старт (12+)
21:55 -
Беларусь 5 - Биатлон. Кубок мира. Антхольц. Масстарт. Мужчины (12+)
 
 
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С днем рождения, Леночка!
  • 22.01.2017
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С днем рождения, Леночка!
Дорогая наша, Леночка! Поздравляем тебя от всего сердца с днем рождения! Желаем море позитива и любви, красоты, достатка, здоровья тебе и твоим близким, гармонии в душе и доме, пусть дети никогда не огорчают тебя, а только радуют, пусть все надежды обязательно сбываются. Желаем столько тепла и света, чтобы хватило их на всю твою жизнь. Живи на всю катушку, получай удовольствие от каждого дня и будь по-настоящему счастлива! Елену поздравить хотим с днем рождения, Прекрасного праздника и настроения...
Для нас молодцы вы всегда! (римейк в честь эстафетной бронзы в Антхольце)
  • 21.01.2017
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Для нас молодцы вы всегда! (римейк в честь эстафетной бронзы в Антхольце)
Рисует узоры мороз на оконном стекле, Но нашим ребятам сидеть не по нраву в тепле. Команда упорно несётся по спускам, горам. Ребята, ребята, ну как не завидовать вам? На трассе Антхольца, где все зарубиться спешат, Там наши спортсмены препоны на лыжах крушат. Ребята, ребята, вдруг сердце забилось в груди. Ребята, ребята, какой результат впереди? Когда мимо цели вдруг выстрел, увы, пролетал, Болельщик российский в тревоге за вас замирал. Ребята, ребята, вы в схватку бросайтесь, друзья! ...
Русский богатырь
  • 21.01.2017
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Русский богатырь
Кто вчера всех победил — Первый Русский Богатырь, в чьём гороскопе — Царь Зверей, что делает тебя мощней! Наш лейб-гвардеец был точнее! А мушкетёр? Он пал в дуэли! Здесь мишки — талисман этапа, и мы сильны! С Победой! Браво!
Вот это слава, это честь! (о победе Антона Шипулина на 6 этапе КМ в Италии)
  • 20.01.2017
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Вот это слава, это честь! (о победе Антона Шипулина на 6 этапе КМ в Италии)
Вот это слава, это честь, Какой сегодня праздник! Спасибо, Тоха, что ты есть, Не всё Мартен, проказник )) Взошла звезда твоя, Антон, Мы верили и ждали, И вот он блеск — вот чемпион, Достоин ты медали! А зафуркадье... к чёрту, в лету, Виват! И дальше зажигай! К тебе мы с пламенным приветом, Мчи по лыжне, стреляй, дерзай! С уважением!
Лица Биатлона. Усатый нянь
  • 19.01.2017
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Лица Биатлона. Усатый нянь
И вот, уважаемые коллеги, мы прямиком после крещенской проруби окунулись в Антхольц. Ура, первые гонки уже начались, а сколько ещё будет! Проводя аналогию между широкоэкранной кинопремьерой и женской индивидуальной гонкой, выражаясь языком Дмитрия Губерниева можно сказать, что три ноля это ещё не мировое господство. Предыдущий этап в Рупольдинге, в частности её эстафетной составляющей, принёс мне видение одной картинки, которая не давала покоя, никак не исчезала в ментальной мусорной корзине и просилась...
Чёрный кот для российского биатлона
  • 18.01.2017
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Чёрный кот для российского биатлона
Очередной антирекорд российских биатлонисток. Тринадцатое место в эстафете — давненько такого не было! А ведь талантливые девчонки, блиставшие на юношеском уровне. Всем, кто болеет за биатлон, хочется знать причину СИСТЕМАТИЧЕСКИХ поражений. Спортивные специалисты, преисполненные важности от своего профессионализма, редко пытаются объяснить эти причины. Чаще просто изображают занятых делом людей и убаюкивают, дескать, успокойтесь дилетанты, мы всё видим, у нас всё под контролем. А что видится неискуш...
Лица Биатлона. Чих Пых
  • 17.01.2017
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Лица Биатлона. Чих Пых
Добрый день добрые коллеги, уважаемые поклонники биатлона, неравнодушные к судьбе нашей сборной. Вижу все в сборе. Замечательно) Вроде бы видимость затишья, но Антхольц уже не за горами, и вовсю мелькает в пристрелочных спорт репортажах. Зимние баталии на любой вкус, сравнения индивидуального хода, жаркие зарубы на финише в эстафетах и масс-старте, горячие интервью, спорные решения от нашего ТШ — это всё впереди. А сейчас предлагаю отложить шитый белыми виллами по воде филькин доклад, заменивший...
Запоздавший эксперимент
  • 15.01.2017
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Запоздавший эксперимент
«Большое видится на расстоянии», — так и хочется порой крикнуть нашему ТШ. На мой взгляд, деталь просматривается при рассмотрении деятельности женского ТШ со стороны: меняются тренеры, даже меняется состав Правления СБР, а вот личность, занимающая главную должность для определения составов как тренеров, так и спортсменов, остаётся неприкосновенной. Конечно же речь идёт о бывшем директоре лыжной базы в г. Омск — Барнашове Владимире Михайловиче. Кто, как не Председатель ТС даёт оценку тренерам и ...
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Логинов рвет всех после дисквалификации, а его не пускают на Кубок мира. Почему?
  • 14.01.2017
  • 7
  • 80
Что у Шипулина с финишем?
  • 15.01.2017
  • 5
  • 45
Кто победит в Антхольце — Фуркад, Шипулин или Шемп?
  • 20.01.2017
  • 2
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Зачем нужен этап Кубка мира в Оберхофе?
  • 06.01.2017
  • 4
  • 6
Оптимальный состав сборной России или как сделать нашу сборную лучше?
  • 10.01.2017
  • 3
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  Биатлон. Результаты  / + добавить
Старт-лист 6 этап Кубка мира, Антхольц-Антерсельва (Италия), эстафета 4x6 км, женщины
  • 21.01.2017
  • 1
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6 этап Кубка мира, Антхольц-Антерсельва (Италия), эстафета 4x7.5 км, мужчины
  • 21.01.2017
  • 4
  • 53
6 этап Кубка мира, Антхольц-Антерсельва (Италия), масс-старт 12.5 км, женщины
  • 21.01.2017
  • 4
  • 27
Старт-лист 6 этап Кубка мира, Антхольц-Антерсельва (Италия), масс-старт 15 км, мужчины
  • 21.01.2017
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  Фото биатлона (23308)  /  + добавить
Известный атлет сборной команды Франции Мартен Фуркад 13 января поделился новым фото в социальной сети Инстаграм и сообщил: «Getting ready for today sprint in @biathlon.ruhpolding ! Race at 14.45 bib 60!».Кубок мира по биатлону КМ 2016-2017 Ruhpolding GermanyКубок мира по биатлону КМ 2016-2017 Anterselva ItalyКубок мира по биатлону КМ 2016-2017 Anterselva Italy
 
 
 
Кубок мира. Общий зачет. Мужчины
  
Имя биатлониста Страна Очки
1 FOURCADE Martin FRA 784
2 SHIPULIN Anton RUS 500
3 SCHEMPP Simon GER 486
4 PEIFFER Arnd GER 441
5 SVENDSEN Emil Hegle NOR 414
6 LESSER Erik GER 399
7 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 395
8 TSVETKOV Maxim RUS 377
9 BOE Johannes Thingnes NOR 365
10 EBERHARD Julian AUT 362
 полная таблица
 
 
 
Кубок мира. Общий зачет. Женщины
  
Имя биатлониста Страна Очки
1 DAHLMEIER Laura GER 669
2 KOUKALOVA Gabriela CZE 652
3 MAKARAINEN Kaisa FIN 637
4 DORIN HABERT Marie FRA 600
5 WIERER Dorothea ITA 466
6 HILDEBRAND Franziska GER 418
7 BRAISAZ Justine FRA 406
8 PUSKARCIKOVA Eva CZE 403
9 AKIMOVA Tatiana RUS 393
10 CHEVALIER Anais FRA 393
 полная таблица
 
 
  Видео  / + добавить видео
Дмитрий Губерниев сделал новую видеопубликацию в соц.сети Инстаграм
Йоханнес Бё на награждении в эстафете Антхольца
 
Биатлон сегодня наиболее популярный, зрелищный, зимний вид спорта. Кубок мира смотрят миллионы людей всех возрастов и статусов и с нетерпением ждут начала трансляций каждого этапа КМ. Спортивная международная пресса уделяет пристальное внимание этому олимпийскому двоеборью, а его популярность в мире ярко отражает рост интереса к лыжам и лыжному спорту, увеличение количества фан-клубов, школ, соревнований, информационных ресурсов, освещающих новости биатлона, расширение программы Олимпийских игр, Чемпионатов мира и стран-участниц. С момента решения о проведении в России Зимних Олимпийских Игр в 2014 году повышенное внимание к развитию этого спорта многократно усилилось! Россия является одной из стран лидеров современного biathlon-а. Но Чемпионаты мира и соревнования на этапах КМ, прошедшие после Олимпиады, показали, что наши биатлонисты далеки от идеальной спортивной формы, российская биатлонная школа уже не имеет громадного преимущества, которое было во времена СССР и прежние годы. ОИ-2014 в Сочи (Russia) успешно прошла, у нашей сборной есть медали в мужской и женских эстафетах, но нет ни одной золотой медали в личных соревнованиях. В новом сезоне у российской сборной новая команда, у тренерского штаба время экспериментов, в предолимпийском сезоне придется решать сложнейшие задачи и формировать сборную на ОИ-2018 в Пхёнчхане, а нам, болельщикам, всеми силами поддерживать и болеть за наших! Cезон КМ 2016-2017 обещает быть очень жарким!

Мы всегда открыты и готовы к сотрудничеству! биатлон Официальный сайт всегда открыт для Вас и готов опубликовать Вашу информацию, новости, поднять интересующие Вас вопросы, выслушать и выполнить Ваши пожелания и предложения! Наша спортивная социальная сеть всегда рада добрым, интересным, позитивным людям!

Мы приглашаем спортсменов, тренеров, болельщиков и фанатов всех стран, средства массовой информации и журналистов, спортивные секции и школы, организаторов соревнований и руководителей, спонсоров и благотворителей принимать активное участие в развитии спорта!

Биатлон — поистине наш национальный зимний вид спорта. Очень приятно, что Вы и огромная аудитория людей нашей страны интересуетесь этим прекрасным спортом. Мы верим, что здоровье нации, напрямую зависит от пропаганды здорового образа жизни и интерес к sport-у это уже вклад в его развитие.

Развитие biatlon-а в стране, его престиж на мировой арене спорта зависят ОТ НАС, нас вместе. Вместе мы сможем преодолеть все сложности и достичь необыкновенных высот!

Пишите нам и мы обязательно ответим и поможем!

По результатам почти полувековых самых престижных спортивных баталий на биатлонных стрельбищах и лыжных трассах советско-российская научно-педагогическая школа биатлона получила международное признание, обрела мировую известность. Рекордные достижения наших биатлонистов были обеспечены талантом и трудолюбием работающих с ними тренеров, врачей, массажистов, научных работников, сотрудников сервисной группы, руководителей спорта, создателей отечественного комплекса «оружие плюс патрон» — одного из лучших в мире. Великие достижения, победные традиции наших биатлонистов и лыжников, вклад отечественных специалистов в процветание олимпизма, всего международного спортивного движения — это национальная гордость России!

история История биатлона как спорта начинается с 1949 года. Чемпионаты мира ежегодно проводят с 1958 г., а олимпийскую прописку этот спорт получил в 1960 г. на VIII Играх (Скво-Вэлли, США). В каждом олимпийском году мировые Чемпионаты разыгрывают только в тех дисциплинах, которые не входят в олимпийскую программу. Долгие годы biathlon был исключительно мужским видом спорта. Соревновательные программы Олимпиад и Чемпионатов включали только один вид — лыжную гонку на 20 км со стрельбой из боевого оружия на 4 огневых рубежах, по 5 выстрелов на каждом. Любопытно, что на 1-3-м рубежах стрельбу разрешали вести из любого положения (почти все биатлонисты, естественно, отдавали предпочтение положению лежа), а на последнем, 4-м, рубеже — только из положения стоя. За каждый промах ко времени прохождения соревновательной дистанции начисляли еще 2 штрафные минуты.

Раздел сайта для тренеров и специалистов, а также студентов физкультурных ВУЗов, обучающихся по специальности «Физическая культура и спорт», посвященный актуальным вопросам подготовки квалифицированных биатлонисток, системам тренировок, специфике соревновательной деятельности, в том числе и членов сборных команд России. Представленные методологические особенности процесса подготовки разработаны на основе научного подхода, с использованием материалов исследований ведущих специалистов-теоретиков и тренеров-практиков.
 
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