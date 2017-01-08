Биатлон в России и мире

Сегодня, 8 января, по завершении этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе тренерский штаб сборной России огласил состав команды на пятый этап КМ в немецком Рупольдинге, который пройдет в Германии с 11 по 15 января. Главный тренер сборной России Александр Касперович прокомментировал решение тренерского штаба: «На этапе Кубка мира в Рупольдинге, как и обговаривали ранее, мы включим в состав Викторию Сливко. Планируем, что она будет стартовать в эстафете. Мужскую команду пополнит Алексей Волков. Кроме...

Сегодня, 8 января, в немецком Оберхофе завершается 4 этап Кубка мира по биатлону. Только что женщины разыграли комплект наград в первой гонке с общего старта в 2017 году. В женском масс-старте победила лидер общего зачета Кубка мира чешка Габриэла Коукалова, опередив второй номер в топ-рейтинге КМ, немку Лауру Дальмайер на 31,5 секунды. Бронзовым призёром сегодняшней женской 12,5 км гонки с точной стрельбой стала еще одна спортсменка сборной Чехии, Ева Пускарчикова. Лидер женской сборной России ...

Сегодня, 8 января, в немецком Оберхофе завершается 4 этап Кубка мира по биатлону. Только что мужчины разыграли комплект наград в первой гонке с общего старта в 2017 году. Золото в самой популярной дисциплине биатлона у хозяина этапа, немца Симона Шемпа, который «расправился» на самом финише с лидером Кубка мира, знаменитым французом Мартеном Фуркадом и своим соотечественником Эриком Лессером. Француз допустил два промаха на второй «стойке» и уступил на финише какие-то сантиметры в том числе и Эрику...

«Слова в симпатичной головке», смелая чешка, неуместные выводы — что думают о высказываниях Коукаловой специалисты, спортсмены и читатели. Действующая обладательница и лидер Кубка мира Дмитрий Губерниев, комментатор «Матч ТВ» — Мы любим Габриэлу Коукалову как спортсменку. У меня есть ощущения, что все эти слова говорила не она, а в её симпатичную головку вложили всё это люди из чешской федерации, у которых почему-то давно свербит в отношении России. Они никак не могли успокоиться, когда Нове-Место...

События четвертого этапа Кубка мира — в рейтинге «СЭ». БОЙКОТА НЕ БУДЕТ В Оберхофе на первой неделе нового года говорили не только о спорте. Перед началом четвертого этапа по инициативе безоговорочного лидера Кубка мира француза Мартена Фуркада, чеха Михала Шлезингера и американца Лоуэлла Бэйли состоялась встреча, на которой спортсмены — лидеры своих команд пообщались в узком кругу, без тренеров и прочих помощников. О том, что обсуждалось за закрытыми дверьми, известно немного. В двух словах: бойкота...